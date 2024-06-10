Подмосковная Служба помощи при ДТП получила 2,5 тысячи обращений за неделю
Подмосковная Служба помощи при ДТП получила более 2,5 тысячи обращений от участников автомобильных аварий за неделю. Из них 291 человек оформил европротоколы.
Как рассказали в подмосковном Минтрансе, 973 обратившихся получили помощь в оформлении аварии, еще 291 составил европротокол.
Служба работает в дистанционном и очном формате. Посетить центры лично можно в 15 округах региона, в том числе в Красногорске, Королеве, Одинцове, Люберцах, Химках и Мытищах.
Попавшим в ДТП водителям рекомендуют обращаться за помощью по номеру 112 и действовать по инструкции оператора.
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