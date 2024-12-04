Подмосковная служба помощи при ДТП отработала еще 267 тысяч заявок

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Как рассказали в региональном Минтрансе, сотрудники горячей линии помогли водителям составить свыше 18 тысяч европротоколов. Еще 52 тысяч аварий оформили в очных центрах.

Служба помогает участникам ДТП без пострадавших сократить время пребывания на месте происшествия и быстро провести необходимые процедуры, избежав частых ошибок.

Попавшим в аварию водителям рекомендуют обращаться по номеру 112 и действовать по инструкции оператора.

Обратиться за помощью также можно в центры в Красногорске, Королеве, Одинцове, Люберцах и других муниципалитетах.