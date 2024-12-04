04 декабря 2024, 13:56

Подмосковная служба помощи при ДТП отработала еще 267 тысяч заявок

Минтранс Подмосковья
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Подмосковная служба помощи при ДТП отработала свыше 133 тысяч автомобильных аварий. Консультации получили более 267 тысяч водителей.

Как рассказали в региональном Минтрансе, сотрудники горячей линии помогли водителям составить свыше 18 тысяч европротоколов. Еще 52 тысяч аварий оформили в очных центрах.

Служба помогает участникам ДТП без пострадавших сократить время пребывания на месте происшествия и быстро провести необходимые процедуры, избежав частых ошибок.

Попавшим в аварию водителям рекомендуют обращаться по номеру 112 и действовать по инструкции оператора.

Обратиться за помощью также можно в центры в Красногорске, Королеве, Одинцове, Люберцах и других муниципалитетах.

Машины
04 декабря 2024, 13:25
Волонтеры привели в порядок обелиск Неизвестному солдату в Воскресенске
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Волонтеры молодежного центра «Олимпиец» привели в порядок обелиск Неизвестному солдату в микрорайоне Новлянский. Памятник посвящен конкретной стратегической задаче во время Великой Отечественной войны.

Неизвестный красноармеец погиб в 1941 году при бомбежке воинского эшелона в районе станции Фаустово. Его похоронили у железнодорожных путей. Со временем про могилу забыли, и только в 2007 году при проведении ремонтных работ на железной дороге были обнаружены останки этого солдата и медальон, где можно было разобрать только отчество. Местные жители помогли восстановить историю и перезахоронить красноармейца с почестями на кладбище в микрорайоне Новлянский, где и был установлен обелиск.

Волонтеры «Олимпийца» регулярно ухаживают за обелиском. Они провели уборку, уложили цветы и вспомнили солдата, чье имя не сохранилось.

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Волонтеры Воскресенск
04 декабря 2024, 13:15
В Центре материнства и детства в Раменском приняли 25-тысячные роды
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Центр материнства и детства открылся в Раменском семь лет назад. За это время там родились 25 тысяч детей.

Как рассказал заведующий центром Борис Марченков, учреждении работают квалифицированные специалисты. За семь лет они приняли 25 тысяч родов, в том числе осложненные.

«Например, при наличии рубца на матке. В составе Центра есть детская реанимация для недоношенных детей и новорожденных, нуждающихся в экстренной помощи», - рассказал он.

Юбилейный ребенок появился в семье молодых родителей, его вес составил 3760 граммов, а рост - 53 сантиметра. Мама и девочка чувствуют себя хорошо и уже выписаны.

Узнать больше о системе родовспоможения в Подмосковье можно на тематическом интернет-портале, а также по телефону 8 (800) 550-30-03.

Дети Больницы Врачи
04 декабря 2024, 12:46
Ученики школы искусств из Ногинска побывали на экскурсии в Орехово-Зуеве
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Ученики фольклорного отделения Ногинской детской школы искусств в рамках культурной программы по обмену опытом встретились  с ансамблем народной песни «Задоринка» в городе Орехово-Зуево. Оба коллектива поделились опытом и историей народных традиций.

Встреча с юными воспитанниками из Орехово-Зуева позволила ученикам Ногинской детской школы искусств погрузиться в мир народных песен, узнать больше об их истории и традициях. Такие встречи становятся традиционными. Они проходят по программе культурного обмена между коллективами региона.

Ученики посетили художественную выставку, которая проходит в школе искусств города Орехово-Зуево. Поездка в соседний город стала для воспитанников Ногинской школы искусств настоящим творческим праздником. Она позволила им расширить кругозор, получить новые впечатления и эмоции, а также укрепить дружеские связи с ребятами из другого города.

Преподаватели Нина Грасенкова и Елена Варварина постарались организовать поездку таким образом, чтобы она была не только интересной, но и познавательной. Они подготовили для учеников программу, которая включала в себя не только посещение творческих мероприятий, но и знакомство с историей и культурой города Орехово-Зуево.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Выставки Школы Богородский
04 декабря 2024, 12:36
Алексей Шляпин из Лобни победил во всероссийском конкурсе чтецов
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Финал Всероссийского конкурса чтецов «Слова поэта», посвященного творчеству Сергея Есенина, прошел в Москве. Алексей Шляпин занял первое место.

Воспитанники Детской школы искусств в Лобне Алексей Шляпин прочитал стихотворение 1924 года «Никогда я не был на Босфоре…». Он получил диплом I степени в номинации «За оригинальное прочтение произведения». В подготовке ему помогала преподаватель отделения театрального искусства ДШИ Галина Крыгина.

Администрация Лобни поблагодарила педагога за профессиональную подготовку Алексея Шляпина.

Организатор Всероссийского конкурса чтецов «Слова поэта» - Московский государственный музей имени Сергея Есенина. Его создали для того, чтобы продвигать литературное наследие. Более 400 школьников и студентов колледжей со всей России приняли участие в творческом соревновании. В финал отобрали лишь 30 работ.

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