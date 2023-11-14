Подмосковная Система-112 приняла свыше 11 миллионов вызовов с начала года
Операторы подмосковной Системы-112 принимают свыше 30 тысяч вызовов в сутки от тех, кому нужна помощь. Всего с начала года они обработали около 11 миллионов вызовов.
Как рассказали в службе, чаще всего жители обращаются за помощью в скорую помощь, полицию, ГИБДД, пожарной охране и газовщикам. Связаться с операторами можно путем звонка или СМС, через Skype, оборудование ЭРА-ГЛОНАСС или мобильное приложение «112 МО».
Так, с начала года в службу поступило более 15 тысяч СМС, свыше восьми тысяч вызовов через мобильное приложение и около семи тысяч - через ЭРА-ГЛОНАСС.
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