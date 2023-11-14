Подмосковная Система-112 приняла свыше 11 миллионов вызовов с начала года

Как рассказали в службе, чаще всего жители обращаются за помощью в скорую помощь, полицию, ГИБДД, пожарной охране и газовщикам. Связаться с операторами можно путем звонка или СМС, через Skype, оборудование ЭРА-ГЛОНАСС или мобильное приложение «112 МО».

Так, с начала года в службу поступило более 15 тысяч СМС, свыше восьми тысяч вызовов через мобильное приложение и около семи тысяч - через ЭРА-ГЛОНАСС.

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