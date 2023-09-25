Подмосковная Система-112 приняла почти 80 миллионов вызовов за время работы

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Система-112 заработала в Подмосковье в июне 2015 года. Служба не прекращает развиваться и постоянно расширяет функционал.

Например, в этом году новые функции появились в мобильном приложении «112 МО». Теперь пользователи могут оформить ДТП по европротоколу, найти пропавшего родственника и многое другое.

Связаться с операторами службы спасения региона можно несколькими способами. Например, по телефону, с помощью СМС-сообщения или Skype, а также через оборудование ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС». Помимо этого, для удобства заявителей в Подмосковье работает Telegram-бот.

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