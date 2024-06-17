Подмосковная Система-112 приняла около 6 миллионов вызовов в 2024 году

Подавляющее большинство из них направлены скорой медицинской помощи - более 68% от общего числа. 24% вызовов обращены к полиции и ГИБДД. Оставшиеся 8% распределены между МЧС, службой «Антитеррор» и другими ведомствами.

Ежедневно около 900 операторов и диспетчеров работают круглосуточно, принимая и обрабатывая обращения от жителей. Всего в региональной Системе-112 Подмосковья трудятся более 3,8 тысячи специалистов. Для удобства жителей постоянно расширяются возможности приема вызовов.

На сегодняшний день обращение за помощью возможно пятью разными способами: звонок по телефону, отправка SMS-сообщения, использование мобильного приложения, обращение через чат-бота и сообщение о происшествии с применением оборудования системы ЭРА-ГЛОНАСС.

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