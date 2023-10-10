Подмосковная Система-112 приняла около 2 тысяч звонков по вопросам бездомных животных за год
Диспетчерская служба колл-центра Минсельхозпрода Подмосковья присоединилась к Системе-112 год назад. За это время операторы приняли около двух тысяч звонков по вопросам бездомных животных.
Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов, операторы принимают звонки круглосуточно. Специалисты также консультируют жителей по программе ОСВВ. По ней собак привозят в приют, стерилизуют, обрабатывают от паразитов, вакцинируют от бешенства и выпускают на волю. Благодаря этому у животных снижается гормональный фон, и они становятся спокойными.
Понять, что животное прошло процедуру, можно по бирке на ухе. Такие собаки стоят на учете, сообщать о них дополнительно не нужно.
Получить консультацию по вопросам бездомных животных в Подмосковье можно по телефону 8-800-550-6522 или на портале «Добродел».
Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.
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