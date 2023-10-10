Подмосковная Система-112 приняла около 2 тысяч звонков по вопросам бездомных животных за год

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Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов, операторы принимают звонки круглосуточно. Специалисты также консультируют жителей по программе ОСВВ. По ней собак привозят в приют, стерилизуют, обрабатывают от паразитов, вакцинируют от бешенства и выпускают на волю. Благодаря этому у животных снижается гормональный фон, и они становятся спокойными.

Понять, что животное прошло процедуру, можно по бирке на ухе. Такие собаки стоят на учете, сообщать о них дополнительно не нужно.

Получить консультацию по вопросам бездомных животных в Подмосковье можно по телефону 8-800-550-6522 или на портале «Добродел».

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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