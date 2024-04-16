16 апреля 2024, 12:26

Подмосковная Система-112 приняла более 87 миллионов вызовов с 2015 года

Пресс-служба Системы-112 Московской области
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Операторы Системы-112 приняли свыше 87 миллионов обращений от жителей Подмосковья с начала работы. Самой востребованной остается служба скорой помощи.

Как рассказали в ведомстве, Система-112 заработала в 2015 году. Операторы принимают вызовы экстренных служб, психологической помощи, справочные обращения и многое другое.

За все время работы система приняла свыше 22 миллионов вызовов, адресованных скорой помощи. Еще более семи миллионов обращения направили в ГИБДД и около миллиона - в службу пожарной охраны.

Обратиться в Систему-112 жители могут путем телефонного звонка, СМС, системы ЭРА-ГЛОНАСС и через мобильное приложение «112 МО».

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Скорая помощь
16 апреля 2024, 13:16
Родителям детей‑инвалидов в Солнечногорске напомнили о мерах соцподдержки
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Встреча с родителями детей-инвалидов прошла в Солнечногорске. Присутствующим рассказали о мерах поддержки, на которые могут рассчитывать особенные дети и их законные представители.

Бюджет Московской области социально ориентирован, и меры поддержки инвалидов постоянно расширяются. Так, с 2023 года по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева семьи с детьми-инвалидами со сложными заболеваниями (III степенью ограничения способности к самообслуживанию) с доходом менее двух прожиточных минимумов могут оформить и получить ежемесячную выплату в размере 18 тысяч рублей.

Также семьи с особенными детьми могут рассчитывать на ежегодную выплату для школьников в размере 13 тысяч рублей, ежемесячное пособие более семи тысяч рублей, выплату на приобретение технических средств реабилитации, освобождение от транспортного налога, бесплатные путевки на санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд на санаторно-курортное лечение для детей и сопровождающих родителей, компенсацию на приобретение школьной формы, компенсацию стоимости ОСАГО, компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг. Часть этих мер распространяется только на семьи с ограниченным доходом.

С помощью портала госуслуг и сервиса «Инвалидность» можно одновременно подать заявление сразу на шесть услуг: компенсацию ЖКУ в размере 50%, социальную карту, компенсацию ОСАГО, выплату на школьную форму ребенку-инвалиду, пособие на ребенка инвалида, выплату на приобретение технических средств реабилитации.

Помимо этого, родители или законные представители детей-инвалидов могут обратиться в государственное юридическое бюро и к адвокатам, участникам государственной системы бесплатной юридической помощи, за устной и письменной правовой консультацией.

Участники встречи смогли задать интересующие их вопросы, а также обсудили запланированные мероприятия для детей и взрослых.

«В летнее время планируем чудесное мероприятие ко Дню защиты детей: 1 июня соберем детей-инвалидов в одной локации и организуем большой душевный праздник, чтобы дети могли расслабиться, пообщаться, подружиться», - рассказал начальник Окружного управления социального развития № 20 городского округа Солнечногорск министерства социального развития Московской области Аветис Башикян.

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Дети Солнечногорск Инвалиды
16 апреля 2024, 13:15
Более 200 спортсменов выступили на турнире по рукопашному бою в Солнечногорске
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Финал турнира «Будущий рукопашник» на кубок всероссийской общественной организации «Боевое Братство» прошел в Солнечногорске. Более 200 спортсменов из Москвы, Подмосковья, Курской и Калужской областей выступили в физкультурно-оздоровительном комплексе «Олимп».

Турнир по рукопашному бою посвятили памяти погибших в локальных войнах и в зоне специальной военной операции.

По итогам турнира спортсмены из Солнечногорска оказались в числе лучших. Так, первые места и пояс победителя завоевали Вадим Григорьичев, Владимир Бадло, Денис Герасимов, Никита Чепелов, Кирилл Сысоев. Второе место занял Артем Лагуш, а третье - Наири Тер-Маргорян, Захар Шамин, Андрей Кожухарь, Алексей Финогенов, Лев Стрижак.

«Наши спортсмены после проведенных нескольких этапов на пути к поясам за чемпионство в этом турнире провели достойные поединки. Поздравляю всех с заслуженной победой!» - сказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

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Спортсмены Солнечногорск
16 апреля 2024, 13:14
Почти 700 тысяч жителей Подмосковья приняли участие в голосовании по благоустройству
Министерство благоустройства Московской области
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Всероссийское голосование по выбору территорий для благоустройства стартовало 15 марта и продолжается до конца апреля. Более 682 тысяч жителей Подмосковья уже приняли участие в опроснике, о чем сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.

«Всероссийская платформа za.gorodsreda для голосования по выбору общественных территорий существует с 2021 года. За три года на ней проголосовали более 1,3 миллиона человек. 74 территории, выбранные жителями на этих голосованиях, уже благоустроены», - рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В этом году на голосовании представлены 220 территорий из 53 городских округов Московской области. Выбранные жителями места обновят в 2025 году.

До 30 апреля можно проголосовать на сайте за ту или иную территорию. Например, в Волоколамске на выбор представлено сразу три локации: у пруда в селе Болычево, в поселке Сычево и в деревне Кашино.

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Благоустройство
16 апреля 2024, 13:14
Арбалетчики из Солнечногорска стали лучшими на чемпионате России
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Спортсмены из Солнечногорска завоевали две золотые и серебряную медали на первенстве и чемпионате России по стрельбе из арбалета. Соревнования проходили в физкультурно-оздоровительном комплексе «Поварово» имени Бориса Михайлова с 10 по 15 апреля.

Организаторами состязаний выступили Министерство спорта Российской Федерации, Федерация стрельбы из арбалета России, управление молодежной политики, физической культуры и спорта администрации городского округа Солнечногорск.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

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В соревнованиях участвовали 67 лучших стрелков из Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Московской, Астраханской, Иркутской областей, Пермского и Краснодарского края. Городской округ Солнечногорск представляли пять арбалетчиков, участников движения «Юнармия».

Среди юношей и девушек в возрасте до 18 лет победу одержала солнечногорская спортсменка Кира Фетренко. Она лучше всех справилась со стрельбой по мишеням из полевого арбалета, произведя 60 выстрелов на дистанции 18 метров. Это позволило ей выполнить норматив для получения звания мастер спорта России.

Другая спортсменка из Солнечногорска Алина Сорокина стала чемпионкой России среди женщин, произведя 120 выстрелов на дистанции 18 метров и выполнив норматив мастера спорта международного класса.

«В составе команды сборной Московской области она также заняла второе место в чемпионате России в командном зачете», - отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Спортсмены Солнечногорск

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