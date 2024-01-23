Подмосковная Система-112 приняла более 84 миллионов вызовов с 2015 года

Читайте нас в:

Вызовы из Подмосковья принимают около 360 операторов. Среди них есть узкопрофильные специалисты - лингвисты, психологи, сурдопереводчики.

Каждый день на номер «112» поступает более 30 тысяч обращений. Чтобы оказать помощь максимально быстро, в систему постоянно внедряют новые функции - добавляют способы связи, совершенствуют работу мобильного приложения и многое другое.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил спасателей и МВД за высокий уровень безопасности в Крещение.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».