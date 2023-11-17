Подмосковная Система-112 приняла более 81 миллиона обращений с 2015 года

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Практически 100% заявок в оперативные службы поступает на единый номер «112». Оставить обращение можно по телефону, с помощью СМС-сообщения, мобильного приложения, Skype или через систему «Глонасс».

По номеру 112 можно вызвать скорую медицинскую помощь, полицию, аварийную службу газа и другие службы. Отмечается, что специалисты службы спасения могут одновременно отправить к месту происшествия бригаду скорой медицинской помощи, наряд полиции и пожарную охрану.

Специалисты Системы-112 Московской области готовы прийти на помощь каждому 24 в сутки семь дней в неделю.

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