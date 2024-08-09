09 августа 2024, 11:06

Подмосковная Система-112 приняла более 7 миллионов вызовов с начала года

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Операторы подмосковной Системы-112 приняли свыше 91 миллиона вызовов с 2015 года. Из них семи миллионов обращений обработали с начала года.

Как рассказали в службе, за девять лет работы в систему внедрили более 30 новых функций. Среди них - геопозиционирование, СМС-информирование и многое другое. Благодаря выработанному алгоритму оператор одновременно принимает звонок, а также вызывает и координирует экстренные службы. Такая работа позволила сократить время прибытия на место происшествие на 30 минут.

В службе также работают сурдопереводчики и операторы-лингвисты. Кроме того, жители могут получить психологическую помощь.

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Спасатели
09 августа 2024, 12:27
Детский сад и школу в Дрезне капитально отремонтируют к сентябрю
Медиа-центр Орехово-Зуевского городского округа Московской области
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В Дрезне обновляют школу № 1 и детский сад к учебному году. В порядок приведут фасады, внутренние помещения и территорию двух учреждений.

Сейчас готовность школы превысила 90%. Там появился современный спортзал и пищеблок, просторный актовый зал с вентиляционной системой и кондиционированием. Во дворе обустроят стадион, на котором смогут заниматься не только школьники, но и все горожане.

Глава Орехово-Зуевского городского округа Руслан Заголовацкий вместе с родителями учеников побывал на стройплощадке.

В программу капитального ремонта вошел и соседний детский сад. Там во дворе установили девять игровых площадок с основанием из песка и теневыми навесами. Также заменили ограждение, установили систему наружного освещения и видеонаблюдение «Безопасный регион».

«Изменили тип кровли, он теперь с внутренними водостоками. Никаких теперь нависающих сосулек не будет. Все входные группы имеют новые крыльца», - рассказал заместитель главы Орехово-Зуевского городского округа Дмитрий Немов.

Кроме того, в детском саду и школе обустроили подсветку фасадов. Открытие обновленных учреждений запланировано на сентябрь.

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Школы Детские сады Орехово-Зуево
09 августа 2024, 12:26
Выездная встреча администрации с жителями прошла в поселке Правдинском
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Администрация Пушкинского городского округа провела выездной прием для жителей поселка Правдинского. На вопросы ответили глава Максим Красноцветов и его профильные заместители, а также депутат Московской областной Думы Михаил Жданов.

На встрече также присутствовали члены фракции «Единая Россия» местного Совета, представители ресурсоснабжающих и коммунальных организаций.

\"Значительную часть заявителей беспокоит железнодорожный переезд. Сразу стоит отметить, что вопрос строительства путепровода находится в компетенции Министерства транспорта России. В феврале текущего года заключен контракт на проектирование. После разработки проектной документации проект будет направлен на экспертизу для получения положительного заключения. Ориентировочный срок завершения проектирования с получением положительного заключения - апрель 2025 года», - рассказал Максим Красноцветов.

Специалисты администрации рассмотрели 83 обращения. Жители интересовались темпом строительства жилого комплекса «Ивантеевка-2020», а также просили разрешить земельные вопросы, наладить работу коммунальных служб и благоустройства территории. На встрече обратили внимание на оказание материальной помощи людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Многим из них трудно приобрести лекарства, оплатить коммунальные услугу или решить бытовые вопросы. Также поступили обращения от родственников участников специальной военной операции.

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Пушкино
09 августа 2024, 12:07
Фельдшерский пункт построят в поселке Дубки
Мособлархитектура
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Мособлархитектура одобрила облик будущего фельдшерского здравпункта в поселке Дубки Одинцовского округа. В медучреждении разместятся кабинет фельдшера, смотровая, процедурная комната и необходимое медоборудование.

«Количество обслуживаемого населения на территории составит порядка 500 человек. По проекту общая площадь здания составит почти 90 квадратных метров», - сообщил министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

По сего словам, к возведению фельдшерского пункта приступят уже в этом году. Согласно проекту, одноэтажное здание будет иметь квадратную форму жемчужно-белого цвета. Главный вход организуют с уровня земли с учетом маломобильных групп населения.

Прилегающую территорию благоустроят - там проведут озеленение и разместят зону парковки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть десять поликлиник и 12 ФАПов.

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Одинцово Здравоохранение Медицина
09 августа 2024, 11:54
Игровые зоны благоустроят в парках Богородского округа
Медиасток.рф
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В парках Богородского округа проводят работы по благоустройству. Там уже покосили траву, обрезали кустарники и опилили деревья. Вскоре там обновят оборудование на игровых площадках, лавочки и урны.

Во время опиловки деревьев в парках рабочие стараются минимизировать ущерб природе - перерабатывают остатки древесины и используют щепку подсыпки клумб и других элементов ландшафтного дизайна. Большое внимание в рамках программы по благоустройству также уделяется содержанию газонов и кустарников.

В порядок приводят и детские площадки. Там обновляют игровое оборудование и элементы благоустройства, чтобы ребятам и их родителям было комфортно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на ремонт дворов в регионе выделят 5,4 миллиона рублей.

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Благоустройство Богородский Парки

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