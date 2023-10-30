Подмосковная Система-112 приняла более 60 тысяч обращений к ГИБДД с начала года
Операторы подмосковной Системы-112 принимают обращения, адресованные инспекции безопасности дорожного движения. Так, с начала года в службу спасения поступило более 60 тысяч заявок, относящихся к компетенции ГИБДД.
С помощью Системы-112 можно оформить европротокол или получить любую другую помощь на дороге. Помимо этого, в случае аварии с пострадавшими, по номеру 112 можно сразу вызвать все необходимые экстренные службы. Если пострадавших нет, операторы Системы-112 свяжут водителя со специалистами Центра помощи при ДТП для консультации.
Обратиться в службу спасения можно не только по телефону, но и с помощью СМС-сообщения, Skype или при помощи оборудования «ЭРА-ГЛОНАСС».
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