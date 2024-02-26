Подмосковная Система-112 приняла 85 миллионов вызовов с 2015 года

В первые годы работы служба принимала около 20 тысяч вызовов в день, а сейчас эта цифра составляет уже 35 тысяч. Ежедневно на линии работают около 370 операторов. Они обрабатывают сообщения жителей и передают их ответственным службам.

Почти треть всех поступивших с 2015 года вызовов потребовала реагирования экстренных служб. Самой востребованной оказалась скорая медицинская помощь - за помощью медиков обратились более 22 миллионов раз с 2015 года.

Еще семь миллионов звонков потребовали вызова полиции, в службу пожарной охраны поступило около миллиона обращений.

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