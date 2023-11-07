Подмосковная Система-112 приняла 7 тысяч сигналов от водителей через ГЛОНАСС с начала года

За семь лет подмосковная Система-112 приняла около 37 тысяч сигналов от водителей через ГЛОНАСС. Передать информацию можно как вручную, с помощью специальной кнопки, так и автоматически. В свою очередь, приборы подают сигналы об аварии в резервный центр обработки вызовов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».