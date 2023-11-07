Подмосковная Система-112 приняла 7 тысяч сигналов от водителей через ГЛОНАСС с начала года
Система-112 Подмосковья наладила взаимодействие с ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» в 2017 году. Главной целью является более оперативное реагирование на ДТП. С начала года служба спасения приняла около семи тысяч обращений с помощью данной системы.
За семь лет подмосковная Система-112 приняла около 37 тысяч сигналов от водителей через ГЛОНАСС. Передать информацию можно как вручную, с помощью специальной кнопки, так и автоматически. В свою очередь, приборы подают сигналы об аварии в резервный центр обработки вызовов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.
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