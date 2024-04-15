Подмосковная Система-112 приняла 4 тысячи обращений через мобильное приложение с января

Как рассказали в ведомстве, приложение позволяет в одно касание вызвать экстренные службы, в том числе для своих близких. С его помощью также можно отслеживать перемещение скорой помощи и службы газа на карте. Кроме того, жители могут вызвать врача на дом или оформить ДТП в упрощенной форме.

Обратиться в Систему-112 жители также могут путем телефонного звонка, СМС, ЭРА-ГЛОНАСС и Telegram.

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