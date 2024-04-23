Подмосковная Система-112 приняла 4 миллиона вызовов с января

Каждый день на линии дежурят около 360 операторов. Они принимают вызовы и организовывают оперативную помощь людям, попавшим в беду.

Согласно данным, около 70% обращений заявителей адресовано специалистам скорой медицинской помощи, более 22% - полиции и ГИБДД, остальные 8% приходятся на пожарную охрану, газовую и другие службы.

Напомним, что обратиться в службу спасения можно по телефону, с помощью СМС, через мобильное приложение «112», а также через систему ЭРА-ГЛОНАСС или Telegram-канал.

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