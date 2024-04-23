23 апреля 2024, 12:31

Подмосковная Система-112 приняла 4 миллиона вызовов с января

Пресс-служба Системы-112 Московской области
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Операторы подмосковной Системы-112 приняли и обработали более четырех миллионов вызовов с начала года. Ежедневно на номер 112 поступает около 30 тысяч сообщений о происшествиях.

Каждый день на линии дежурят около 360 операторов. Они принимают вызовы и организовывают оперативную помощь людям, попавшим в беду.

Согласно данным, около 70% обращений заявителей адресовано специалистам скорой медицинской помощи, более 22% - полиции и ГИБДД, остальные 8% приходятся на пожарную охрану, газовую и другие службы.

Напомним, что обратиться в службу спасения можно по телефону, с помощью СМС, через мобильное приложение «112», а также через систему ЭРА-ГЛОНАСС или Telegram-канал.

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Скорая помощь ГИБДД
23 апреля 2024, 12:01
Подмосковье выиграло 7 медалей на первенстве России по дзюдо
Федерация дзюдо России
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Сборная Московской области по дзюдо завоевала семь наград на первенстве России среди юниоров и юниорок. Об этом сообщили в министерстве физической культуры и спорта региона.

Победителями первенства страны стали Марина Воробьева, Дарья Захарова и Виктория Карсанова. Девушки стали лучшими в весовых категориях до 48, до 52 и до 63 килограммов соответственно.

Кантемир Замбатов занял второе место в категории до 66 килограммов, Астемир Абазов взял серебро в весе до 90 килограммов.

Третье место в категории до 90 килограммов досталось Ролану Кунижеву. Еще одну бронзу взял Алан Алборов в весе до 78 килограммов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона. Среди них катки, оздоровительные центры, манежи, стадионы, бассейны и не только.

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Спортсмены
23 апреля 2024, 12:01
Работу еще 30 аттракционов проверили в Подмосковье
Фото Минэкологии
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Инспекторы гостехнадзора Минэкологии Московской области проверили работу 30 аттракционов за неделю. Осмотры прошли в Мытищах, Пушкино и Сергиевом Посаде.

«Сезон эксплуатации развлекательных технических средств начался, однако к работе допускаются только карусели, прошедшие техническое освидетельствование наших специалистов», - сообщил министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов.

По результатам инспекций развлекательных средств, нарушений законодательства, регулирующего безопасную эксплуатацию аттракционов, не выявили.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об акции «День добрых дел» , которая пройдет 27 апреля.

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Работа Минэкологии Подмосковья
23 апреля 2024, 11:58
Почти 8 тысяч жителей Подмосковья прошли реабилитацию в стационарах с начала года
Пресс-служба Минздрава МО
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Жители, которые перенесли тяжелые заболевания, могут пройти реабилитацию в стационарах подмосковных больниц. Такой возможностью с начала года воспользовались около восьми тысяч человек.

Реабилитация необходима тем, кто получил травмы, перенес заболевания сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата и другие недуги.

«Это заключительный этап лечения многих заболеваний. В Подмосковье отделения реабилитации для взрослых работают на базе 24 медицинских организаций, еще в шести есть детские отделения. С начала года реабилитационную помощь в Московской области получили почти восемь тысяч жителей региона, из которых около тысячи - это дети», - рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Реабилитация проводится бесплатно, по полису ОМС. На нее направит лечащий врач при наличии показаний.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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Здравоохранение Больницы Врачи
23 апреля 2024, 11:08
Конференция о семейных ценностях прошла в Подмосковье
Министерство образования МО
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Международная встреча о семейных ценностях прошла в Московской области. Организатором конференции стал Орехово-Зуевский ГГТУ.

Всего в конференции приняли участие более 300 ученых, преподавателей и экспертов из России, Казахстана, Китая, Белоруссии, Молдавии и Узбекистана. Для них организовали круглый стол на тему «Образование и семья - единство ключевых ориентиров и ценностей», а также студенческую площадку «Национальные семейные традиции».

По итогам конференции была принята резолюция, в которой участники призвали к развитию сотрудничества в сфере укрепления семейных ценностей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Семья

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