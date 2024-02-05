Подмосковная Система-112 приняла 10 тысяч обращений через мобильное приложение в 2023 году

Как рассказали в службе, мобильное приложение особенно удобно для людей с проблемами слуха и речи, ведь с его помощью можно связаться с операторами-сурдопереводчиками по видеозвонку. Благодаря удобному интерфейсу жители могут одним касанием кнопки вызвать экстренные службы или врача.

В 2022 году мобильным приложением воспользовались более трех тысяч раз, а в 2023-м – более 10 тысяч.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».