Подмосковная Система-112 пригласила детей на творческий конкурс

К участию приглашают детей от пяти лет, учащихся образовательных учреждений, а также представителей детских и молодежных организаций. Конкурсантам предлагают создать рисунки, поделки, видеоролики, фотографии или другие творческие работы.

Направить конкурсные работы можно по электронной почте konkurs112@mail.ru, а также почтовым отправлением по адресу 142115, Московская область, Подольск, улица Машиностроителей, 7а с пометкой «На конкурс».

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