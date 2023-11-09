Подмосковная Система-112 получила более 8 тысяч обращений через мобильное приложение с начала года

Через приложение «112 МО» можно оперативно сообщить о случившимся и вызвать экстренные службы. Интерфейс у приложения очень простой: в центре экрана есть кнопка, нажав которую, можно связаться с оператором Системы-112.

Пользователи также могут размещать информацию о ЧС на интерактивной карте. Кроме того, в мобильном приложении находятся справки о способах оказания первой помощи и действиях при различных экстренных ситуациях.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».