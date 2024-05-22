Подмосковная Система-112 передала около миллиона вызовов в пожарную охрану за все время
Система-112 Московской области направлена на то, чтобы оказывать помощь пострадавшим в максимально короткие сроки. Пока заявитель сообщает о происшествии оператору службы спасения, профильная служба уже выезжает по указанному адресу.
Система-112 Московской области - самая масштабная на территории России. За все время ее работы операторы обработали около миллиона вызовов, относящихся к компетенции пожарной охраны.
Напомним, позвонив по номеру 112, можно вызвать скорую помощь, полицию, ГИБДД, пожарных, спасателей, газовую и другие службы.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль. Он подчеркнул, что 95% лесных пожаров происходит по вине человека.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».