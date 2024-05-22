Подмосковная Система-112 передала около миллиона вызовов в пожарную охрану за все время

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Система-112 Московской области - самая масштабная на территории России. За все время ее работы операторы обработали около миллиона вызовов, относящихся к компетенции пожарной охраны.

Напомним, позвонив по номеру 112, можно вызвать скорую помощь, полицию, ГИБДД, пожарных, спасателей, газовую и другие службы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль. Он подчеркнул, что 95% лесных пожаров происходит по вине человека.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».