Подмосковная Система-112 отработала свыше 240 тысячи вызовов за неделю

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Как рассказали в ведомстве, все вызовы приняли и передали в экстренные службы. Так, свыше 67 тысяч обращений направили в скорую помощь, 21 тысячу - в полицию, более пяти тысяч - аварийную службу и почти три тысячи - пожарным.

Операторы центра обработки вызовов приняли 5,7 тысячи вызовов, из которых 207 передали из системы «ЭРА-ГЛОНАСС».

«Система-112 Московской области подтверждает важную роль в обеспечении безопасности региона и быстром реагировании на экстренные ситуации. Данные показатели служат важным индикатором оперативности и эффективности работы экстренных служб, отражая уровень доверия со стороны населения», - отметили в ведомстве.

Всего с момента запуска работы системы операторы обработали свыше 94 миллионов вызовов.