Подмосковная Система-112 обработала свыше 9 млн звонков с начала года
Подмосковная Система-112 получила свыше девяти миллионов звонков с начала года. Около 70% обращений адресовали скорой помощи. Еще 24% приходятся на полицию и ГИБДД, 4% — службу пожарной охраны и 2% — другие ведомства.
Подмосковная Система-112 получила свыше девяти миллионов звонков с начала года. Около 70% обращений адресовали скорой помощи. Еще 24% приходятся на полицию и ГИБДД, 4% - службу пожарной охраны и 2% - другие ведомства.
Как рассказали в Центре по приему и обработке вызовов, с начала года операторы получили свыше девяти миллионов звонков. Почти миллион из них были справочными.
Еще 80 тысяч вызовов были направлены в другие регионы, свыше двух тысяч раз потребовалась помощь психологов и почти тысячу раз - лингвистов.
Чаща всего жители обращаются в Систему путем телефонного звонка. Получить помощь они также могут через мобильное приложение «112 МО», SMS, систему ЭРА-ГЛОНАСС и Skype.
Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.
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