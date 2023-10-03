Подмосковная Система-112 обработала свыше 9 млн звонков с начала года

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Подмосковная Система-112 получила свыше девяти миллионов звонков с начала года. Около 70% обращений адресовали скорой помощи. Еще 24% приходятся на полицию и ГИБДД, 4% - службу пожарной охраны и 2% - другие ведомства.

Как рассказали в Центре по приему и обработке вызовов, с начала года операторы получили свыше девяти миллионов звонков. Почти миллион из них были справочными.

Еще 80 тысяч вызовов были направлены в другие регионы, свыше двух тысяч раз потребовалась помощь психологов и почти тысячу раз - лингвистов.

Чаща всего жители обращаются в Систему путем телефонного звонка. Получить помощь они также могут через мобильное приложение «112 МО», SMS, систему ЭРА-ГЛОНАСС и Skype.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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