Подмосковная Система-112 обработала около 2 тысяч СМС с начала года

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Как рассказали в ведомсьве, обратиться в службу можно на номер 112 с помощью звонка, а также через СМС, мобильное приложение, Telegram-бот и ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС».

Первым по популярности способом связи остается звонок, на втором месте у жителей - СМС.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».