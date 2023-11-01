Подмосковная Система-112 назвала самые популярные обращения жителей в октябре

Подмосковье Александра Перепечаева

Почти 300 тысяч человек побывали в парке Островского в Ступине с начала года

Министерство благоустройства Московской области

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Парк Островского в Ступине посетили почти 300 тысяч человек с начала года. В ходе первого этапа благоустройства там очистили лес, проложили велосипедную дорожку и провели озеленение.