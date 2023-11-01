Подмосковная Система-112 назвала самые популярные обращения жителей в октябре
Подмосковная Система-112 приняла более миллиона заявок в октябре. При этом, чаще всего граждане обращались по телефону, в том числе, без SIM-карты.
За месяц в службу спасения поступило свыше тысячи СМС-сообщений. Также жители и гости региона обращались за помощью через мобильное приложение, систему «ЭРА-ГЛОНАСС» и Skype.
Самой востребованной экстренной службой в октябре стала скорая помощь - почти 300 тысяч обращений. На втором и третьем местах расположились полиция и пожарная охрана. Отмечается, что помощью оператора-психолога воспользовались около 250 раз.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».