Подмосковная Система-112 напомнила жителям о функции СМС-оповещения

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Уже в 2019 году в Подмосковье впервые в России появилась функция оповещения о ходе реагирования бригад скорой медицинской помощи на вызов. Как показывает статистика, порядка 70% звонков по номеру 112 касаются именно вызова «неотложки», поэтому сервис СМС-информирования изначально ориентировался на эту службу. С 2021 года появилась возможность получать уведомления и о выезде аварийной газовой службы.

Порядок оповещения таков: после обращения заявитель получает сообщение о приеме вызова, его категории, выезде бригады, расчетном времени в пути и фактическом прибытии на место происшествия.

Такая система позволяет обратившемуся четко понимать, когда приедут специалисты, что практически исключает повторные звонки с целью уточнения сроков. Благодаря этому снижается нагрузка на операторов и диспетчеров, появляется возможность контроля времени прибытия помощи.

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