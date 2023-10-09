Подмосковная Система-112 напомнила способы связи со службой спасения

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В сутки операторы систему принимают свыше 31 тысячи звонков. Этот способ связи доступен даже если на счету не осталось средств. Обратиться на номер 112 также можно через таксофон или стационарный телефон.

Жители могут выйти на связь со службой спасения при помощи СМС. Это полезно, если нет возможности позвонить или есть проблемы со слухом и речью. В сутки операторы обрабатывают около 50 таких сообщений.

Обратиться в Систему-12 также можно через мобильное приложение службы. С его помощью также можно оформить европротокол при ДТП, отследить машину скорой, вызвать эвакуатор и многое другое.

Кроме того, специалисты принимают звонки в Skype, а автомобилисты могут поделиться своим местонахождением через «Эра-Глонасс».

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».