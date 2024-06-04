04 июня 2024, 11:17

Подмосковная Система-112 напомнила правила безопасности на воде

Пресс-служба Системы-112 Московской области
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С начала весны операторы службы спасения Московской области приняли свыше 20 вызовов по индексу «Спасение утопающих». Система-112 напомнила базовые правила поведения на водоемах, соблюдение которых позволит провести отдых без инцидентов.

Спасатели напоминают, что купаться можно только в проверенных, специально оборудованных водоемах. Нельзя нырять в незнакомых местах - на дне могут оказаться опасные предметы. Чтобы отдых не омрачился несчастными случаями, следует купаться не ранее чем через 1,5 часа после приема пищи.

Помимо этого, не следует купаться в ненастную погоду. В случае, если человек попал в течение, следует плыть по нему, стараясь приблизиться к берегу.

Если что-то пошло не так, не стоит стесняться звать на помощь. В случае ЧС на воде необходимо незамедлительно звонить по номеру 112.

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Отдых Спасатели Водоемы
04 июня 2024, 11:17
Подмосковье выделило 300 миллионов рублей на обустройство веломаршрутов в 2024 году
Unsplash
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Велоспорт набирает популярность среди жителей Московской области. Чтобы было комфортно и интересно проводить досуг за рулем велосипеда, в Подмосковье проводят работу по развитию велосипедной инфраструктуры.

«В 2024 году на эти цели предусмотрено более 300 миллионов рублей. Будет обустроена „Дубнинская кругосветка“, которая соединит парки и достопримечательности города в единое пространство», - сообщил председатель Комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Игорь Коханый.

По его словам, благоустроят и маршрут в Одинцове. Он будет проходить от микрорайона Трехгорка через вход в парк культуры имени Ларисы Лазутиной.

Новые веломаршруты будут проходить через окрестности Звенигорода, Клина, Серпухова, Дмитрова и Долгопрудного.

Так, маршрут «Клин звучит» будет начинаться у вокзала. Велосипедисты проедут по исторической части города с его главными достопримечательностями. Затем велодорожка постепенно уйдет с городских маршрутов в живописные парки с набережными и завершается у музея Чайковского.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал приоритетной задачей подготовку парков региона к лету.

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Путешествия Благоустройство Туризм Парки
04 июня 2024, 11:08
Более 100 нарушений в ограничении посещения лесов Подмосковья выявили в выходные
Комитет лесного хозяйства Московской области
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Свыше 100 нарушений лесного законодательства выявили в Подмосковье с 31 мая по 2 июня. Из них 47 случаев — это заезд транспорта во время действия режима ограничений.

Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, после введения режима ограничения пребывания жителей в лесах специалисты провели 312 рейдов и выявили 102 нарушения.

«Все протоколы о нарушениях направлены в отделы лесной охраны Комлесхоза для рассмотрения и принятия решений о назначении наказания», - добавили в ведомстве.

Пожароопасный сезон в подмосковных лесах начался 1 апреля. До 3 июня там ввели режим ограничений пребывания жителей и въезда транспорта.

В комитете напомнили, что за поджог предусмотрена административная и уголовная ответственность со штрафами до двух миллионов рублей.

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Пожары Лесные пожары
04 июня 2024, 10:33
Свыше 1,8 тысячи ям отремонтировали в подмосковных дворах с начала сезона
Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО
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Свыше 350 тысяч квадратых метров ям отремонтировали в подмосковных дворах с начала сезона. Это более 1800 дефектов.

Как рассказали в подмосковном министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, муниципалитеты уже оцифровали ямы, которые отремонтируют в этом году. Коммунальщики восстановят асфальт и устранят повреждения. По словам главы ведомства Владислава Мурашова, во дворах уже отремонтировали 1850 ям.

«В план были включены адреса с изношенным покрытием, требующим обновления. Подрядные организации работают быстрыми темпами в 23 городских округах, включая Наро-Фоминский, Сергиево-Посадский, Реутов, Можайский и Павловский-Посадский», - рассказал он.

Всего в Подмосковье в 33 городских округах обновят покрытие во дворах и проездах на общей площади более 577 тысяч квадратных метров.

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Работа
04 июня 2024, 10:23
Свыше 130 тысяч человек посетили игры и мастер-классы в парках Подмосковья 1 июня
Министерство культуры и туризма Московской области
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Мероприятие «Город профессий» прошло почти в 90 парках Подмосковья в День защиты детей. Праздничную программу посетили свыше 130 тысяч человек, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Для юных гостей подготовили игры, мастер-классы и многое другое. В рамках «Города профессий» ребята смогли попробовать себя в роли хореографа, художника, программиста и других специалистов. Помимо этого, все желающие приняли участие в костюмированном семейном шествии «Маленькие мастера».

Традиционно в этот день в 60 парках прошла ежегодная акция от команды губернатора, в рамках которой маленьких посетителей парков угостили мороженым.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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Дети Туризм Концерты Парки

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