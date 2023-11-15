Подмосковная школьница Елизавета Чернышева победила на всероссийском конкурсе «Юный архивист»

Производство электрических изделий для быта и атомных станций вышло на полную мощность в Дмитрове

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Компания «Кабельный завод „Азимут“» запустила производство в Дмитрове на полную мощность. На предприятии изготавливают продукцию широкого спектра применения — от бытовых объектов до атомных электростанций.

«Объем инвестиций в реализацию проекта составил более 80 миллионов рублей. На сегодняшний день предприятие уже вышло на проектную мощность - 60 тонн переработки меди в месяц, в ближайшее время планируется увеличить мощности в два раза», - отметила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

По ее словам, выход предприятия на полную мощность позволит создать около 20 дополнительных рабочих мест.

«Мы постоянно работаем над усовершенствованием и модернизацией производственных процессов на нашем предприятии. Например, одну из линий наши инженеры самостоятельно доработали и перевели в круглосуточный автономный режим работы», - отметил генеральный директор компании Федор Воронин.

Продукцию компании используют на предприятиях по всей России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что пропускную способность терминально-логистического центра «Белый Раст» в Дмитрове увеличат благодаря сотрудничеству с Китаем.

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