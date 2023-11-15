Подмосковная школьница Елизавета Чернышева победила на всероссийском конкурсе «Юный архивист»
Десятиклассница из Щелкова Елизавета Чернышева выиграла всероссийский конкурс «Юный архивист». Она посвятила свою работу заслуженному учителю РСФСР и народному учителю России Виктору Чепурову.
«Одной из заслуг Чепурова было создание самодеятельного детского оперного театра „Гуси-лебеди“, созданного им в Щелкове в 1957 году», - рассказала девушка.
По словам школьницы, сложнее всего было найти достоверную информацию. Приходилось поднимать личные архивы и материалы в библиотеках. Наставником победительницы учитель английского языка лицея № 7 Елена Коштурская.
«Данный конкурс объединяет ребят и учителей. Дает возможность научится работать с архивами, погрузиться в глубь столетий», - заявила педагог.
Торжественная церемония награждения прошла в подмосковном парке «Патриот» в Одинцове. В этом году на конкурс выставили 80 работ.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».