Подмосковная шахматистка Александра Лукина выиграла бронзу на чемпионате мира среди любителей

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В любительском чемпионате мира по шахматам приняли участие более 300 спортсменов из 64 стран. Соревнования проходили по швейцарской системе в девять туров с классическим контролем времени.

«Мне очень понравилось играть в Омане. Турнир прошел на самом высоком уровне, партии транслировались онлайн, для участников подготовили большую экскурсионную программу», - прокомментировала Лукина.

Напомним, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе увеличат зарплаты ведущих спортсменов и тренеров на 40%.

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