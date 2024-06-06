Подмосковная сборная выиграла 11 медалей на чемпионате по фехтованию в Минске

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Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, Татьяна Гудкова победила в командных соревнованиях по фехтованию на шпагах. Татьяна Андрюшина и Кристина Ясинская выиграли серебро в составе российской сборной.

Среди мужчин в командном турнире по фехтованию на шпагах победу одержал Георгий Бруев. В личном зачете ему досталось серебро. На третьем месте оказался Владимир Толасов.

В Подмосковную сборную вошли спортсмены из Краснознаменска, Химок, Люберец, Долгопрудного, Воскресенска и Одинцова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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