Подмосковная самбистка Сердюк стала призером чемпионата Европы
Спортсменка из Подмосковья Нина Сердюк заняла третье место на чемпионате Европы по самбо в Сербии. Девушка представляет городской округ Воскресенск.
Выступая в дисциплине «боевое самбо», она заняла третье место в весовой категории до 59 килограммов. На пути к успеху Нина уступила в полуфинале своей соотечественнице Елизавете Лапаевой, в то время как золото завоевала спортсменка из Румынии Кристина Бондарь.
На этом чемпионате Европы впервые в истории женщины получили возможность соревноваться в дисциплине «боевое самбо».
Чемпионат проходит в сербском городе Нови Сад с 9 по 12 мая. В соревнованиях участвует более 350 спортсменов из 28 стран мира.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».