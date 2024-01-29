Подмосковная Росгвардия совершила 2,2 тысячи выездов по сигналу тревоги за неделю

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Как рассказали в ведомстве, за неделю по подозрению в совершении преступлений и правонарушений задержали свыше 750 человек.

Кроме того, росгвардейцы провели свыше 1,2 тысячи проверок сохранности оружия и аннулировали 34 разрешения на его хранение.

За неделю правоохранители выполнили 20 задач по силовому сопровождению специальных мероприятий.

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