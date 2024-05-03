Подмосковная Росгвардия приняла участие в турнире по самбо

Как рассказали в подмосковной Росгвардии, состязание прошло по инициативе сотрудников отряда мобильного особого назначения «Пересвет». В церемони открытия участвовали заместители начальника подмосковного главка ведомства, сотрудники и ветераны спецподразделения, а также родные и близкие погибших сотрудников ОМОН.

«Мы свято чтим память наших товарищей, отдавших свои жизни в борьбе за мир и благополучие граждан нашей страны, выполнивших свой служебный долг до конца. Их отвага и мужество являются примером для каждого из нас. Желаю участникам проявить свои лучшие качества, продемонстрировать волю к победе и упорство в достижении намеченных целей», - сказал командир ОМОН «Пересвет», полковник полиции Илья Архипов.

Лучших спортсменов наградили грамотами, кубками и медалями, а также специальными призами «За волю к победе».

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