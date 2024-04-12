Подмосковная Росгвардия приняла участие в мероприятии ко Дню космонавтики на Байконуре

«Этот день - особенный для каждого из нас. Сегодня мы с гордостью вспоминаем наших соотечественников, которые открыли человечеству дорогу в космос», - отметил начальник отдела вневедомственной охраны на комплексе «Байконур» майор полиции Юрий Скромников.

По многолетней традиции росгвардейцы совместно с ветеранами войск правопорядка возложили цветы к памятнику Юрия Гагарина и академика Сергея Королева.

На прошлой неделе дети из Белгородской области встретились с космонавтом Юрием Усачевым в Королеве. Ребята приехали в Подмосковье на отдых в конце марта. Здесь их обеспечат всем необходимым, о чем в своем Telegram-канале рассказал губернатор Андрей Воробьев. Гостей поселили в детских лагерях Волоколамска, Пушкино, Коломны и Клина.