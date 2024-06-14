14 июня 2024, 12:28

Подмосковная Росгвардия поддержала акцию по донорству крови

Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области
Читайте нас в: Google Новости

Подмосковные росгвардейцы сдали кровь в рамках акции «От сердца к сердцу». Мероприятие приурочили ко Всемирному дню донора.

«Сегодня более 100 сотрудников и военнослужащих подмосковного главка Росгвардии стали участниками традиционной донорской акции и внесли свой вклад в общее дело. Донорство - это шанс помочь другим и спасти тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации», - рассказал заместитель начальника Главного управления Росгвардии по Московской области по военно-политической работе подполковник полиции Андрей Шелудченков.

Перед процедурой, которую провели специалисты службы крови Федерального медико-биологического агентства России в Главном управлении Росгвардии по Московской области, все участники прошли обязательный медицинский осмотр. К акции присоединились и те сотрудники, которые сдают кровь регулярно.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Росгвардия Полиция
14 июня 2024, 12:53
Подмосковные ОЭЗ привлекли 8 новых резидентов с января
Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области
Читайте нас в: Google Новости
С начала года подмосковные ОЭЗ привлекли восемь новых резидентов. Об этом сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. Суммарный объем инвестиций в проекты новых резидентов оценивается почти в шесть миллиардов рублей.

«В 2024 году на территории подмосковных ОЭЗ была завершена реализация проектов, общим объемом инвестиций 12 миллиардов рублей», - уточнила Зиновьева.

По ее словам, с января необходимые разрешительные документы для реализации проектов получили три компании. Когда предприятия выйдут на полную мощность, на них создадут около 740 рабочих мест.

Разрешения на ввод объектов в эксплуатацию получила компания «Флекс Филмс Рус» в ОЭЗ «Ступино Квадрат». На предприятии производят неориентированную полипропиленовую пленку, которую используют в пищевой сфере. Еще одна компания - «НОВАТЭК-СПГ топливо Кашира». Она производит сжиженный природный газ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Инвестиции Бизнес Заводы
14 июня 2024, 12:29
Летний киносезон откроют 16 июня в парке имени Лазутиной в Одинцове
Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха им. Л. Лазутиной
Читайте нас в: Google Новости
Летний киносезон стартует в одинцовском парке культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной 16 июня. Посмотреть фильмы жители и гости Подмосковья смогут каждые выходные.

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области, уже в это воскресенье в 22:00 киносезон откроется фильмом «Мажоры на мели». 16 В июле и августе зрителей ждут фильмы «В погоне за ветром», «Квест», «Летучий корабль», «Королевские каникулы», «Ночь кино». Картины рассчитаны на аудиторию 6 и 12.

К услугам посетителей мягкие пуфики или шезлонги, и конечно же, попкорн. Вход свободный.

В ведомстве отметили, что расписание может измениться в связи с погодными условиями. Уточнить всю интересующую информацию можно на сайте парка.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Отдых Кино Фильмы Парки
14 июня 2024, 12:18
Комлесхоз Подмосковья напомнил правила поведения при встрече с кабаном
Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости
Перед выходными жителям и гостям региона, которые планируют отправиться в лес, напомнили правила поведения при встрече с диким кабаном. Эти животные в большом количестве водятся в Подмосковье.

В Комлесхозе Подмосковья напомнили, что встреча с кабаном может произойти в любой момент. Самое главное в этой ситуации - не растеряться. Дикое животное не нападет без причины, но это может произойти, если его спровоцировать. Нельзя, например, тревожить самку с поросятами. Ни в коем случае не надо пытаться поиграть с детенышами или гладить их, даже если они подойдут сами. Брать их на руки тоже категорически нельзя. Мать, которая наверняка где-то рядом, попытается спасти потомство, а ее острые резцы представляют огромную опасность для человека. Вес кабана достигает 300 килограммов, а скорость передвижения - до 30 километров в час. Убежать будет сложно.

Если встреча с кабаном все же произошла, и он настроен решительно, лучше всего залезть на высокое дерево. Там придется сидеть, пока у животного не кончится терпение и оно не уйдет.

Обычно кабан не проявляет агрессии к человеку и пытается избежать встречи с ним. Опасны именно самки с поросятами, которых мать будет защищать любой ценой. Выводок у подмосковных кабанов появился в апреле и мае, и сейчас детеныши уже подросли, а их матери стали спокойнее. Однако осторожность при походе в лес не помешает.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Природа Животные
14 июня 2024, 11:54
Смертность на дорогах снизилась на 21% в Подмосковье
Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости
С января по май в Подмосковье погибло на 21% меньше участников дорожного движения, чем за такой же период в прошлом году. Статистикой аварийности поделился Минтранс Московской области.

С начала года в регионе произошло 1256 ДТП с погибшими и ранеными - это на 5% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Число погибших снизилось на 21%, число раненых снизилось на 7%. Хочу отметить, что на 24% выросло число детей, получивших травмы в дорожных авариях - это в том числе аварии с велосипедами, мототранспортом, на пешеходных переходах», - рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Алексей Гержик.

В ведомстве призвали уделить особое внимание детской безопасности во время летних каникул. В зоне риска находятся особенно те дети, кто гуляет уже самостоятельно. Подросткам следует напомнить правила дорожного движения и езды на самокатах и велосипедах.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ДТП Дороги

Новости по теме