Подмосковная Росгвардия поддержала акцию по донорству крови

Перед выходными жителям и гостям региона, которые планируют отправиться в лес, напомнили правила поведения при встрече с диким кабаном. Эти животные в большом количестве водятся в Подмосковье.

В Комлесхозе Подмосковья напомнили, что встреча с кабаном может произойти в любой момент. Самое главное в этой ситуации - не растеряться. Дикое животное не нападет без причины, но это может произойти, если его спровоцировать. Нельзя, например, тревожить самку с поросятами. Ни в коем случае не надо пытаться поиграть с детенышами или гладить их, даже если они подойдут сами. Брать их на руки тоже категорически нельзя. Мать, которая наверняка где-то рядом, попытается спасти потомство, а ее острые резцы представляют огромную опасность для человека. Вес кабана достигает 300 килограммов, а скорость передвижения - до 30 километров в час. Убежать будет сложно.

Если встреча с кабаном все же произошла, и он настроен решительно, лучше всего залезть на высокое дерево. Там придется сидеть, пока у животного не кончится терпение и оно не уйдет.

Обычно кабан не проявляет агрессии к человеку и пытается избежать встречи с ним. Опасны именно самки с поросятами, которых мать будет защищать любой ценой. Выводок у подмосковных кабанов появился в апреле и мае, и сейчас детеныши уже подросли, а их матери стали спокойнее. Однако осторожность при походе в лес не помешает.

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