Подмосковная Росгвардия обеспечила безопасность более чем 700 мероприятий за месяц

Всего за месяц сотрудники Росгвардии Подмосковья задержали более 3,6 тысячи человек по подозрению в совершении преступлений и нарушении административного законодательства. Специалисты осуществили свыше 3,1 тысячи проверок, в ходе которых оценивалась сохранность оружия со стороны юридических и физических лиц.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Кроме того, сотрудники подразделений специального назначения выполнили 95 задач по обеспечению безопасности на специальных мероприятиях, которые прошли на территории региона за месяц.