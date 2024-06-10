Подмосковная Росгвардия не допустила ни одной кражи с охраняемых объектов за неделю

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Как рассказали в Росгвардии, за неделю правоохранители задержали более 3,6 тысячи человек по подозрению в совершении преступлений.

Сотрудники подразделений также провели более 3,5 тысячи проверок сохранности оружия и изъяли 894 единицы.

«Из незаконного оборота изъято 894 единицы оружия. Составлено более 990 административных протоколов о нарушении законодательства в сфере контроля за оборотом оружия, аннулировано 204 разрешения», - добавили в ведомстве.

За неделю росгвардейцы также выполнили более 200 задач по силовому сопровождению специальных мероприятий.

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