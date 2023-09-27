Подмосковная рапиристка Милана Левчук победила на всероссийском турнире

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Всего в соревнованиях участвовала 101 спортсменка 2004–2010 годов рождения. Всероссийский турнир среди спортсменов по фехтованию на рапирах проходил с 23 по 25 сентября в Химках.

​Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о создании спортивных клубов в школах. Такие секции откроют почти во всех общеобразовательных учреждениях региона.

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