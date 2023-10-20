Подмосковная пчелиная ферма поделилась планами по развитию агротуризма
Крестьянско-фермерское хозяйство «Золино» в Клину занимается производством меда и планирует развивать агротуризм. В прошлом году ферма получила грант «Агростартап» в размере трех миллионов рублей и купила 100 ульев.
«За год работы ферма достигла объемов в 1,5 тонны меда», - пояснил курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.
Члены семьи Марии Мыльниковой являются потомственными пчеловодами. Десять лет назад Мария покинула должность топ-менеджера в финансовой компании и занялась сельским хозяйством. Она прошла обучение в «Школе фермера» по направлению «Пчеловодство» и закупила ульи.
Сейчас хозяйство площадью 40 гектаров располагается на территории бывшей барской усадьбы Золино-Никольское и насчитывает 110 пчелосемей.
Отмечается, что ферма сотрудничает с Российским государственным аграрным университетом имени Тимирязева и разрабатывает совместные проекты по развитию регионального агротуризма.
Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о двукратном увеличении площадей сельхозземель Подмосковья за 10 лет. Это стало возможно благодаря проведенным программам правительства в области сельского хозяйства.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».