Подмосковная паллиативная служба получила еще 3,5 тысячи звонков

Как рассказал глава Минздрава Подмосковья Алексей Сапанюк, регион уделяет большое внимание паллиативной помощи.

«В регионе работает Координационный центр по паллиативу, создан интернет-портал, где можно получить семь видов онлайн-услуг. Также функционирует „горячая линия“, где можно задать любые интересующие вопросы. С начала года сотрудники колл-центра обработали свыше 3,5 тысячи звонков», - рассказал он.

Чаще всего жители задают операторам вопросы о получении паллиативного статуса, оказании амбулаторной или стационарной помощи, а также о лекарствах и медицинском оборудовании. Получить необходимую информаци также можно на портале.

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