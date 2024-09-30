30 сентября 2024, 18:17

Подмосковная кондитерская фабрика присоединилась к программе подготовки управленцев

кондитерская фабрика «Победа»
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Подмосковная кондитерская фабрика к 2025 году планирует повысить производительность труда в три раза за счет оптимизации производственно-складских процессов. Это станет возможным благодаря участию в программе подготовки управленцев.

Предприятие в 2022 году присоединилось к национальному проекту «Производительность труда», чтобы сократить издержки производства и повысить производительность.

На фабрике заработал единый регламент подбора наставников и обучения новых сотрудников. Сейчас на 75 операторов оборудования фабрики приходится 25 подготовленных наставников. Благодаря нововведениям новые сотрудники быстрее адаптируются на новом рабочем месте. Вместо двух месяцев как было ранее - две недели.

Также на предприятии сократилось количество работников на упаковочных линиях с 12 до четырех человек в смену. Теперь многие операции выполняют роботы.

Образовательная программа «Лидеры производительности» дает руководителям инструменты для развития бизнеса с учетом текущей экономической ситуации в России и мире.

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Нацпроекты Рецепты
30 сентября 2024, 18:18
Спортивный комплекс в Реутове введут в эксплуатацию в ноябре 2024 года
Пресс-служба администрации г.о. Реутов
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Муниципальная часть физкультурно-оздоровительного комплекса, которая строится для реутовской спортивной школы, готова на 90%. Здание планируют ввести в эксплуатацию в конце октября — начале ноября 2024 года.

На площади в три тысячи квадратных метров расположится самый большой в городе спортивный зал с потолками высотой около 10 метров. Здесь будут бесплатно заниматься баскетболисты, волейболисты и гимнасты.

Заместитель главы Реутова Владимир Покамин рассказал, что сейчас в здании завершаются отделочные работы. Рабочие начали укладывать паркет, потом его покроют лаком и нанесут разметку. По словам Покамина, подрядчики выполняют работы качественно.

«Стройнадзор их контролирует постоянно. Все, что они делают, от раздевалок до трибун, согласовывают с нашим управлением культуры и спорта», - добавил замглавы Реутова.

Также планируется, что помещения физкультурного комплекса, в которых будут расположены спортивные залы и бассейн, начнут работу в феврале.

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Спортсмены Строительство Реутов
30 сентября 2024, 18:06
Замглавы Реутова проверил готовность коммунальных служб к снегопадам
Пресс-служба администрации г.о. Реутов
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Первый заместитель главы городского округа Реутов Алексей Ковязин побывал с проверкой в учреждении «Хозяйственно-эксплуатационное управление». Целью инспекции была подготовка городских служб к зиме.

Вместе с Алексеем Ковязиным муниципальное предприятие проверял заместитель руководителя округа по вопросам строительства и транспорта Владимир Покамин. Директор «ХЭУ» Иван Квасов рассказал, что штат полностью готов к уборке снега в городе.

Выполнять расчистку улиц будут 43 единицы техники - от тракторов и самосвалов до погрузчиков и машин дорожного мастера. Дворников полностью обеспечили необходимым инвентарем, выполнена закупка соли и песка.

Подготовка к снегопадам идет в соответствии с графиком. Первый заглавы округа посоветовал запасти для экстренных ситуаций реагенты, способные растворять гололед более быстро, чем песчано-солевая смесь.

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ЖКХ Дороги Реутов
30 сентября 2024, 16:35
Студентка колледжа «Подмосковье» победила на областном литературном конкурсе
Министерство образования МО
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Студенты колледжа «Подмосковье» из Клина и Солнечногорска поучаствовали в Региональной литературной гостиной. Цель творческих состязаний — продемонстрировать свои таланты, а также обменяться опытом с активистами других учебных заведений.

Как рассказали в Министерстве образования Московской области, творческий турнир организовал коллектив Профессионально-педагогического колледжа ГГТУ.

Победительницей стала студентка второго курса по направлению «Сестринское дело» Ксения Муханова. Она выступила с литературным произведением собственного сочинения «Деревня Павельцево».

А студентка второго курса по направлению «Правоохранительная деятельность» Мария Сафронова представила исследовательский проект на тему «Жизнь и творчество Чайковского в Клину».

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Студенты Литература
30 сентября 2024, 16:16
Жители Подмосковья старше 65 лет получили доплаты к пенсии до 20 тысяч рублей
Министерство социального развития Подмосковья
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Около 35 тысяч подмосковных пенсионеров старше 65 лет будут получать доплату к пенсии. Об этом сообщили в Министерстве социального развития Московской области.

Жители региона старшего возраста могут оформить ежемесячную доплату к пенсии. По решению губернатора Подмосковья размер одной из доплат увеличен до 20 тысяч рублей.

«Пенсионеры старше 65 лет, которые проживают в Подмосковье больше 10 лет одни или в семье из пенсионеров, получают эту меру поддержки. Также мы сделали перерасчет с июля и автоматически направили на счета наших жителей доплаты. Около 35 тысяч жителей теперь ежемесячно будут получать доплату до 20 тысяч», - сообщила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Все получатели доплаты получили уведомления об увеличении суммы. Обычно деньги приходят через несколько дней после зачисления пенсии.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Пенсия Пенсионеры

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