Подмосковная кондитерская фабрика присоединилась к программе подготовки управленцев

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Предприятие в 2022 году присоединилось к национальному проекту «Производительность труда», чтобы сократить издержки производства и повысить производительность.

На фабрике заработал единый регламент подбора наставников и обучения новых сотрудников. Сейчас на 75 операторов оборудования фабрики приходится 25 подготовленных наставников. Благодаря нововведениям новые сотрудники быстрее адаптируются на новом рабочем месте. Вместо двух месяцев как было ранее - две недели.

Также на предприятии сократилось количество работников на упаковочных линиях с 12 до четырех человек в смену. Теперь многие операции выполняют роботы.

Образовательная программа «Лидеры производительности» дает руководителям инструменты для развития бизнеса с учетом текущей экономической ситуации в России и мире.

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