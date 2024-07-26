Подмосковная компания в Лыткарине расширила линейку продукции при поддержке региона

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По словам заместителя председателя правительства - министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерины Зиновьевой, компания полностью освоила выделенные 150 миллионов рублей.

«Новое технологическое оборудование, приобретенное компанией для оснащения ее производственной площадки в Лыткарине, закуплено, установлено и исправно работает. Общая сумма инвестиций в этот проект составила 416 миллионов рублей», - рассказала Зиновьева.

Кроме того, компания реконструировала и необходимые для модернизации производственные объекты. Заем предоставили компании сроком на пять лет под 2% годовых.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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