Подмосковная компания увеличила производство косметических средств на 70% за год

По словам министра Екатерины Зиновьевой, компания в индустриальном парке «Есипово» на площадке «Лайт индастриал» производит около 200 тысяч единиц продукции в месяц. При этом производственные мощности предприятия уже сейчас позволяют производить до одного миллиона различных косметических средств.

«В запуск производственных линий и выход на проектную мощность компания уже инвестировала около 300 миллионов рублей. Объем инвестиций в реализацию всего проекта оценивается в один миллиард рублей. Он будет реализован в течение пяти лет», - рассказала заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Предприятие успешно производит несколько видов зубной пасты, ополаскиватели для полости рта, косметические кремы, маски, лосьоны, тоники, шампуни, бальзамы для волос и много другое.

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