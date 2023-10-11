Подмосковная компания «Щелково Агрохим» открыла фирменную аудиторию в РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева

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«Компания «Щелково Агрохим» - это не только производство средств защиты растений, это еще порядка 230 тысяч гектаров земель, обрабатываемых нами, в разных регионах страны. Нам нужны специалисты и, конечно же, агроконсультанты. Нам важно, чтобы в этих стенах проходило профессиональное обучение. Почему важно? Потому что защита растений за последние 20 лет стала абсолютно мощнейшим аргументом создания больших урожаев», - рассказал генеральный директор АО «Щелково Агрохим», д. х. н., академик РАН Салис Каракотов.

Ремонт и оснащение фирменной аудитории длились около года. В помещении заменили окна, двери и пол, стены покрасили с помощью новой технологии декорирования - вертикальной печати. Мебель и остальные предметы интерьера подбирали по специальному дизайн-проекту.

На стенах аудитории разместили информацию о продуктах компании «Щелково Агрохим», в помещении установили камеру для конференций. Демонстрировать учебные материалы помогут энтомологические коробки, светодиодный экран, проектор и другое современное оборудование.

Подмосковная компания выбрала кафедру защиты растений неслучайно. АО «Щелково Агрохим» - лидер в комплексной защите растений на всех этапах, от посева до уборки.

Цель проекта «Бетарен Академия», в рамках которого открыли аудиторию, - создать условия для повышения качества подготовки студентов профильных направлений. Благодаря этой программе талантливые студенты и аспиранты, желающие получать практические навыки и умения, приобретают поддержку.

«Очень крутой проект придумали в «Щелково Агрохим». Он позволяет студентам пройти практику, получить стипендию, препараты для использования в своих проектах», - рассказал студент магистратуры РГАУ-МСХА, учащийся кафедры защиты растений Никита.

Проект «Бетарен Академия» направлен на взаимодействие с ведущими аграрными вузами страны. Фирменные аудитории подмосковной компании уже работают в Краснодаре, Кургане, Пензе, Омске, Орле, Новосибирске, а теперь и в Москве. В будущем учебные помещения от «Щелково Агрохим» появятся и в других профильных российских вузах.

«Я рад, что выпускники Тимирязевской академии востребованы. Представьте - 2600 человек окончили наш вуз в этом году. Пока я не имею данных по 21 человеку, все остальные устроились, и устроились неплохо. В основном по специальности, это важно», - отметил ректор РГАУ-МСХА, профессор, академик РАН Владимир Трухачев.

Новое учебное помещение рассчитано на 48 человек. Фирменная аудитория открылась на кафедре защиты растений в рамках проекта «Бетарен Академия».

Россия - лидер по производству пшеницы и других сельскохозяйственных культур. Но мало взять высокую планку - важно ее удержать. Решить эту задачу помогают первоклассные специалисты. Для этого подмосковная компания «Щелково Агрохим» открыла специальную лекционную аудиторию в МСХА имени К. А. Тимирязева.