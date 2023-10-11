Подмосковная компания «Щелково Агрохим» открыла фирменную аудиторию в РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева

11 октября 2023, 17:29
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Россия — лидер по производству пшеницы и других сельскохозяйственных культур. Но мало взять высокую планку — важно ее удержать. Решить эту задачу помогают первоклассные специалисты. Для этого подмосковная компания «Щелково Агрохим» открыла специальную лекционную аудиторию в МСХА имени К. А. Тимирязева.

«Компания «Щелково Агрохим» - это не только производство средств защиты растений, это еще порядка 230 тысяч гектаров земель, обрабатываемых нами, в разных регионах страны. Нам нужны специалисты и, конечно же, агроконсультанты. Нам важно, чтобы в этих стенах проходило профессиональное обучение. Почему важно? Потому что защита растений за последние 20 лет стала абсолютно мощнейшим аргументом создания больших урожаев», - рассказал генеральный директор АО «Щелково Агрохим», д. х. н., академик РАН Салис Каракотов.

Ремонт и оснащение фирменной аудитории длились около года. В помещении заменили окна, двери и пол, стены покрасили с помощью новой технологии декорирования - вертикальной печати. Мебель и остальные предметы интерьера подбирали по специальному дизайн-проекту.

На стенах аудитории разместили информацию о продуктах компании «Щелково Агрохим», в помещении установили камеру для конференций. Демонстрировать учебные материалы помогут энтомологические коробки, светодиодный экран, проектор и другое современное оборудование.

Подмосковная компания выбрала кафедру защиты растений неслучайно. АО «Щелково Агрохим» - лидер в комплексной защите растений на всех этапах, от посева до уборки.

Цель проекта «Бетарен Академия», в рамках которого открыли аудиторию, - создать условия для повышения качества подготовки студентов профильных направлений. Благодаря этой программе талантливые студенты и аспиранты, желающие получать практические навыки и умения, приобретают поддержку.

«Очень крутой проект придумали в «Щелково Агрохим». Он позволяет студентам пройти практику, получить стипендию, препараты для использования в своих проектах», - рассказал студент магистратуры РГАУ-МСХА, учащийся кафедры защиты растений Никита.

Проект «Бетарен Академия» направлен на взаимодействие с ведущими аграрными вузами страны. Фирменные аудитории подмосковной компании уже работают в Краснодаре, Кургане, Пензе, Омске, Орле, Новосибирске, а теперь и в Москве. В будущем учебные помещения от «Щелково Агрохим» появятся и в других профильных российских вузах.

«Я рад, что выпускники Тимирязевской академии востребованы. Представьте - 2600 человек окончили наш вуз в этом году. Пока я не имею данных по 21 человеку, все остальные устроились, и устроились неплохо. В основном по специальности, это важно», - отметил ректор РГАУ-МСХА, профессор, академик РАН Владимир Трухачев.

Новое учебное помещение рассчитано на 48 человек. Фирменная аудитория открылась на кафедре защиты растений в рамках проекта «Бетарен Академия».

Россия - лидер по производству пшеницы и других сельскохозяйственных культур. Но мало взять высокую планку - важно ее удержать. Решить эту задачу помогают первоклассные специалисты. Для этого подмосковная компания «Щелково Агрохим» открыла специальную лекционную аудиторию в МСХА имени К. А. Тимирязева.

Сельское хозяйство Щелково
«Одинцовский электромеханический завод» расширил производство в рамках импортозамещения
23 октября 2023, 13:45
Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области
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Успешное развитие импортозамещающей промышленности в Московской области позволило расширить производство комплектующих для металлообрабатывающих станков. Инвестиционный проект реализован на территории Одинцовского городского округа компанией «Одинцовский электромеханический завод».

Заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева рассказала, что объем инвестиций в реализацию импортозамещающего проекта в сфере металлообработки составил 40 миллионов рублей.

«За счет расширения производства на заводе было создано дополнительно 10 рабочих мест», - сообщила Екатерина Зиновьева В рамках расширения «Одинцовский электромеханический завод» сможет полностью обеспечить импортозамещение комплектующих для металлообрабатывающих станков.

Напомним, предприятие из Одинцово специализируется на производстве металлических изделий и конструкций. Завод оснащен всем необходимым современным оборудованием. «Одинцовский электромеханический завод» выпускает оборудование для фонтанов и бассейнов из нержавеющей стали, компенсаторы усадки для деревянного домостроения, детали подъемников для канатных дорог и многие другие виды продукции.

Ранее губернатор Андрей Воробьев познакомился с инновационными решениями более 100 компаний на выставке высоких технологий в Китае.

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Одинцово Импортозамещение
Фотофестиваль прошел в Центральном парке в Лобне
23 октября 2023, 13:44
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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Праздник «Территория фотоискусства» прошел в Лобне. Тематические квесты, выставки и мастер-классы провели в Центральном парке культуры и отдыха.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе. С помощью ресурса можно забронировать номер и спланировать маршрут выходного дня или отпуск.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Специалисты Центра детских и молодежных инициатив «Шанс» провели для юных жителей Лобни мастер-класс по созданию фоторамки из осенних листочков и квест «Мой любимый город». Все гости центрального парка смогли также поучаствовать в фотосессиях.

Фотофестиваль прошел во всех округах Подмосковья: в более чем в 60 парках. Гостей праздника ждали акции, квесты, выставки фотографий и фотоаппаратов. Мероприятия провели при поддержке регионального министерства культуры и туризма и Московской областной дирекции по развитию парков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе. С помощью ресурса можно забронировать номер и спланировать маршрут выходного дня или отпуск.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Специалисты Центра детских и молодежных инициатив «Шанс» провели для юных жителей Лобни мастер-класс по созданию фоторамки из осенних листочков и квест «Мой любимый город». Все гости центрального парка смогли также поучаствовать в фотосессиях.

Фотофестиваль прошел во всех округах Подмосковья: в более чем в 60 парках. Гостей праздника ждали акции, квесты, выставки фотографий и фотоаппаратов. Мероприятия провели при поддержке регионального министерства культуры и туризма и Московской областной дирекции по развитию парков.

Лобня Парки
Более 2,5 тысячи IT-специалистов получили льготную ипотеку в Подмосковье с начала года
23 октября 2023, 13:39
Unsplash
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Сотрудники подмосковных IT-компаний получили более 2,5 тысячи льготных кредитов на покупку жилья с начала года. Об этом рассказали в Мингосуправления региона.

«Наш регион вошел в тройку субъектов страны по числу выданных ипотек IT-специалистам. Такая федеральная мера поддержки введена Минцифры России и позволяет ценным сотрудникам быстрее приобрести собственное жилье по выгодной ипотечной ставке», - отметила вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.

Действие программы распространяется на специалистов до 50 лет. После оформления льготной ипотеки сотруднику нужно проработать в аккредитованной IT-компании минимум пять лет.

Подробные условия получения IT-ипотеки можно изучить на Едином портале госуслуг. Заявку на кредит можно подать до конца 2024 года.

Социальная ипотека доспутна в Подмосковье по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева и для молодых ученых. За время действия программы жилье смогли приобрести около 700 специалистов.

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Льготная ипотека Социальная ипотека
«Безнадежно устарели». Андрей Воробьев поручил очистить города Подмосковья от ларьков
23 октября 2023, 13:38
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Концепция современной торговли исключает устаревшие ларьки и павильоны, подчеркнул губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Там, где они еще остались, необходимо исправить ситуацию, сказал он на заседании областного правительства.

Вид города всегда складывается в том числе из деталей, поэтому в Подмосковье действуют различные программы, нацеленные на модернизацию во всех сферах.

Ремонт отделений «Почты России» , например, - одна из них.

Важно, чтобы помещения были светлыми, комфортными и уже с внедренными умными технологиями, сказал Андрей Воробьев.

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«Еще раз обращаю внимание на огромное количество ларьков и торговых павильонов, которые безнадежно устарели. И обращаю внимание на важность исправления ситуации в этой сфере», - отметил глава Подмосковья.

По его словам, необходимо усилить работу в этом направлении, поскольку оно напрямую влияет на облик городских округов.

Строительство Андрей Воробьев Торговля Ремонтные работы

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