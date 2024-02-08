Подмосковная компания «РТ-Инвест» отправила на переработку 140 тысяч тонн вторсырья за год

Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, всего за год компания отправила на переработку более 40 тысяч тонн стекла. В основном его принимают в Новосибирской, Московской и Ленинградской областях, где из него делают новую тару для напитков.

На вторичное использование также направили 35 тысяч тонн пластика, из которого сделают гранулы для изготовления мебели, одежды, посуды и обуви.

Кроме того, «РТ-Инвест» передала 20 тысяч тонн макулатуры и 18 тысяч тонн - металла.

Компания занимается обращением с отходами в Подмосковье с 2018-го года. в создание инфраструктуры вложили более 230 миллиардов рублей. За пять лет было построено четыре комплекса переработки мощностью 3,3 миллиона тонн в год.

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