08 февраля 2024, 13:42

Подмосковная компания «РТ-Инвест» отправила на переработку 140 тысяч тонн вторсырья за год

пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
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Компания «РТ-Инвест» отправила на переработку 140 тысяч тонн вторсырья за год. Это металл, пластик, стекло и макулатура, объема которых хватит для производства трех миллионов велосипедов, пяти миллионов школьных учебников и восьми миллионов бутылок.

Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, всего за год компания отправила на переработку более 40 тысяч тонн стекла. В основном его принимают в Новосибирской, Московской и Ленинградской областях, где из него делают новую тару для напитков.

На вторичное использование также направили 35 тысяч тонн пластика, из которого сделают гранулы для изготовления мебели, одежды, посуды и обуви.

Кроме того, «РТ-Инвест» передала 20 тысяч тонн макулатуры и 18 тысяч тонн - металла.

Компания занимается обращением с отходами в Подмосковье с 2018-го года. в создание инфраструктуры вложили более 230 миллиардов рублей. За пять лет было построено четыре комплекса переработки мощностью 3,3 миллиона тонн в год.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Переработка Экология Мусор
08 февраля 2024, 14:06
Подмосковных предпринимателей пригласили на вебинар по созданию бизнес-плана
Unsplash
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Подмосковных предпринимателей пригласили на бесплатный вебинар о создании бизнес-плана. Он пройдет 13 февраля при организации центра «Моя бизнес».

Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, спикером встречи станет генеральный директор консалтинговой компании «Айрин Дубна» Роман Ануфриев. Он расскажет о структуре бизнес-плана, полезных источниках информации и построении финансовой модели.

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Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Бизнес Поддержка предпринимателей в Московской области
08 февраля 2024, 14:01
Регоператоры Подмосковья приняли участие в обсуждении законопроекта об экологическом образовании
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Закон об экологическом образовании планируют принять в Подмосковье в ближайшее время. Его основные составляющие обсудили в региональном парламенте. В Министерстве ЖКХ Московской области отметили, что операторы «ЭкоЛайн-Воскресенск» и «ЭкоПромСервис» также приняли участие в обсуждении.

Комитет Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии разработал проект закона. В конце 2023 года его приняли в первом чтении. По словам председателя Комитета Владимира Шапкина, все замечания, поступившие к документу, учли и доработали.

Согласно законопроекту, в Подмосковье устанавливаются основные понятия: «Экологическое образование», «Экологическое просвещение» и «Экологическая культура». Помимо этого, обозначаются основные цели и задачи системы экообразования. К ним относится повышение уровня экологического образования, просвещения и экологической культуры.

Министерство ЖКХ Московской области поддержало принятие стратегически важного для отрасли документа.

Представители регионального оператора «ЭкоПромСервис», работающего на территории Солнечногорска, Клина и Химок, отметили важность нового закона и рассказали о своем опыте проведения экообразовательных мероприятий. Всего за два месяца оператор провел 50 уроков, в них приняли участие более 1,5 тысячи школьников.

Регоператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» готов масштабировать проект на другие города в зоне обслуживания и даже привлекать к мероприятиям знаменитых баскетболистов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ
08 февраля 2024, 13:53
Больница в Орехово-Зуеве получила новый аппарат для рентгенов
Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области
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Новый аппарат для рентгенов начал работать в поликлинике № 3 Орехово-Зуевской больницы. Еще один такой же прибор запустили в Павлово-Посадском отделении Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера.

«Мы продолжаем замену устаревшей тяжелой медицинской техники на современную цифровую. На ремонт кабинетов и закупку двух новых рентген-аппаратов направлено более 38 миллионов рублей», - рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

На новых рентген-аппаратах смогут проходить исследования как взрослые, так и дети. В день планируется проводить до 70 процедур.

«Цифровая техника обладает рядом преимуществ. Это низкая лучевая нагрузка, более высокая скорость исследования и качество получаемых изображений, что позволяет врачам рассмотреть мельчайшие детали. Результаты обследования доступны в цифровом формате», - отметил главный врач Орехово-Зуевской больницы Максим Балясников.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Здравоохранение Больницы Орехово-Зуево Павловский посад
08 февраля 2024, 13:42
Студент из Подмосковья занял 3-е место на областном этапе всероссийского чемпионата «Профессионалы»
Министерство образования Московской области
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Студент Губернского колледжа занял третье место в областном этапе Всероссийского чемпионата «Профессионалы — 2024». Молодой повар разделал курицу за три минуты, а также на скорость приготовил соус Голландез.

Как рассказали в Министерстве образования Московской области, отборочные соревнования проводились в компетенции «Поварское дело».

Участники должны были выполнить задания из трех модулей за определенное время. Так, на разделку курицы давалось всего три минуты, а приготовить сложное блюдо - соус Голландез конкурсанты должны были за 20 минут.

Студент второго курса Губернского колледжа, учащийся на повара, блестяще справился с предложенными заданиями и занял почетное третье место.

Сейчас талантливый юноша готовится к региональному этапу чемпионата, который состоится уже в марте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой школе в Павловской Слободе, которая заработает уже в новом учебном году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Студенты Минобразования Подмосковья

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