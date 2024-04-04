04 апреля 2024, 20:31

Подмосковная компания разработала импортозамещающие детали для спецтехники

Мининвест
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Инженеры подмосковной компании «Интеграл» разработали приводную механическую муфту для специальной гусеничной техники. Чтобы сконструировать новую деталь потребовалось 15 миллионов рублей инвестиций, из которых девять с половиной — средства гранта, предоставленные Агентством по технологическому развитию.

Как рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области, такие муфты применяются для соединения двигателя внутреннего сгорания и рабочего устройства - генератора и гидравлического насоса.

Приводная механическая муфта «Интеграл» сможет стабильно работать даже при низкой температуре и благодаря новой разработке исчезает потребность в импортных деталях.

На первом этапе изделие будет производиться для завода по производству специальной гусеничной техники, а вскоре планируется запуск изделия в массовое производство.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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Инвестиции Строительство Промышленность
04 апреля 2024, 21:41
Вакцина против вируса папилломы человека появилась в Солнечногорской поликлинике
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Квадривалентная вакцина против вируса папилломы человека появилась в детской поликлинике Солнечногорска. Она также применяется для профилактики предраковых заболеваний репродуктивных органов у девочек от 12 до 17 лет.

По словам заведующей детской поликлиникой Светланы Кокорины, направление на вакцинацию можно получить у педиатра.

«Девочкам с 15 лет я рекомендую сначала посетить гинеколога. Никаких противопоказаний к этой прививке нет, только острые хронические заболевания», - рассказала Кокорина.

Она добавила, что график вакцинации включает в себя три этапа: первая доза - в назначенный день, вторая - через два месяца после первой, третья - через шесть месяцев после первой.

В Солнечногорске уже сделали прививки 50 человек.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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Солнечногорск Поликлиники Вакцинация
04 апреля 2024, 20:51
Спасатели продолжат работать на подтопленных паводком территориях в Луховицах
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Работники «Мособлпожспаса» продолжают работать в зоне паводка на территории городского округа Луховицы. Специалисты проверяют уровень воды в реке Оке дважды в день.

По словам заместителя начальника территориального управления № 11 Владимира Проскурякова, в настоящее время специалисты контролируют паводковую обстановку на двенадцати участках в Луховицах.

«По состоянию на вечер 4 апреля перелив на участке Белоомут - Гольный Бугор составляет 3800 метров. Здесь вода поднялась на четыре метра. Чуть ниже уровень на участке от Белоомута до Слемских Борок - три с половиной метра и от Белоомута до Ловецких Борок - три метра двадцать пять сантиметров», - рассказал Проскуряков.

Он добавил, что пожарные обеспечены всем необходимым для постоянного проживания: утепленными палатками, микроволновой печью и продуктами питания.

Для оказания помощи жителям подтопленных территорий работают два автомобиля повышенной проходимости. Один из них несет дежурство на правом берегу Оки, другой на левом, в районе села Дединово.

Также Проскуряков отметил, что вода в Оке продолжает прибывать с меньшей интенсивностью. Пожарные и спасатели держат ситуацию под контролем.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье свыше 19 тысяч спасателей и пожарных, ежедневно готовых прийти на помощь.

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Спасатели Паводки Машины Луховицы
04 апреля 2024, 20:15
Все включено. В Подмосковье стали выбирать готовые помещения для бизнеса
Телеканал «360»
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В Подмосковье создали все условия для того, чтобы бизнесмены могли запустить собственное производство, не тратя время на постройку заводов и цехов. Для этого в регионе существуют индустриальные и технопарки. Спрос на них уже существенно превышает предложение, рассказал ведущей «360» Яне Фомичевой исполняющий обязанности директора Корпорации развития Московской области Александр Федоров в программе «Дело техники».

Последнее слово техники Популярным становится формат «Подмосковье индастриал». Как объяснил Федоров, это такая торговая марка в плане готовых помещений для промышленности.

Это как раз те самые готовые помещения для малого и среднего бизнеса, когда предприниматель заезжает уже в готовый полностью бокс. Там есть отделка, все коммуникации.

«Все сделано по последнему слову техники. Энергоэффективные здания», - описал их Федоров.

Подмосковные индустриальные парки постоянно развивают и совершенствуют. Ранее в «Есипове» открыли современный промышленный коворкинг. Площадка обеспечит более 240 рабочих мест, там появятся вакансии для высококвалифицированных специалистов.

На территории Московской области 69 индустриальных парков. Столько было в конце прошлого года - сейчас, по мнению эксперта, их уже больше. Технопарки тоже входят в их число.

«Принято считать, что индустриальные парки - что-то более масштабное. Для больших заводов, на большой территории. Технопарки - более компактная институция, где находят себе помещения более маленькие производства», - пояснил Федоров.

«Экономика оживает» Скорость жизни и принятия решений увеличилась. Чаще всего предприниматели хотят найти уже готовую площадку, где можно быстро развить производство, построить завод, или, если уже есть помещение, завезти туда оборудование и начать выпускать продукцию.

«Эти форматы наиболее востребованы, когда управляющая компания - девелопер - сделала за них основную часть работы. <…> На помещения спрос особенно вырос в последний год - сильно превышает предложение. И это очень хороший признак того, что наша экономика оживает», - отметил собеседник «360».

Некоторые инвесторы предпочитают, чтобы «было подешевле и попроще»: готовы в голом поле сами все построить. Но таких гораздо меньше. В основном все хотят, чтобы все было готово для того, чтобы организовывать производство и не думать о строительстве, подключениях, разрешениях, а заниматься только бизнесом и выпуском своей продукции.

Строительство Бизнес Заводы Экономика Парки
04 апреля 2024, 20:14
Операции малоинвазивным методом провели в центре материнства Подмосковья
АРХИВ
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Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства и хирурги-онкологи регионального онкодиспансера совместно прооперировали двух юных пациентов малоинвазивным методом. Об этом рассказали в подмосковном Минздраве.

По словам заведующего детским хирургическим отделением МОЦОМД, детского хирурга Владимира Трунова, малоинвазивные методы операций несут в себе значительные преимущества как пациенту, так и больнице и системе здравоохранения в целом.

«Так заметно укорачивается время пребывания в стационаре, быстрее происходит возврат к прежнему образу жизни», - рассказал Трунов.

Он добавил, что применение малоинвазивной хирургии будет и дальше использоваться в совместной работе двух учреждений.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Больницы Врачи

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