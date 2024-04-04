Подмосковная компания разработала импортозамещающие детали для спецтехники

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Как рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области, такие муфты применяются для соединения двигателя внутреннего сгорания и рабочего устройства - генератора и гидравлического насоса.

Приводная механическая муфта «Интеграл» сможет стабильно работать даже при низкой температуре и благодаря новой разработке исчезает потребность в импортных деталях.

На первом этапе изделие будет производиться для завода по производству специальной гусеничной техники, а вскоре планируется запуск изделия в массовое производство.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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