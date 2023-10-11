Подмосковная компания разработает оборудование для переработки вторичного пластика

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«В перспективе инвестор планирует построить завод, который будет не только производить оборудование для переработки вторичного пластика, но и перерабатывать отходы фильтрации в высококачественный ПЭТ-гранулят», - прокомментировала заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

Уникальная технология компании способна производить высококачественный ПЭТ-гранулят путем фильтрации вторичного пластика.

«Так, например, сейчас по заказу крупной компании мы произвели узлы, предусматривающие систему параллельного ввода красителей и сырья. Купить такое оборудование в готовом виде невозможно, его можно только разработать», - отметил совладелец компании ООО НПК «ПОФ» Роман Рамалданов.

Реализация проекта позволит увеличить производственные мощности с 200 до тысячи тонн продукции в год, а количество рабочих мест на предприятии вырастет до 100. Перерабатывающие линии на производстве намерены запустить уже в 2026 году.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что экономика Московской области на протяжении 10 лет показывала хорошие темпы роста.

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