Подмосковная компания разработает оборудование для переработки вторичного пластика
Компания «ПОФ» запустила инженерно-конструкторское бюро, которое разработает оборудование для переработки вторичного пластика. Инвестиции в проект составят более миллиарда рублей, а на его реализацию отвели пять лет.
«В перспективе инвестор планирует построить завод, который будет не только производить оборудование для переработки вторичного пластика, но и перерабатывать отходы фильтрации в высококачественный ПЭТ-гранулят», - прокомментировала заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.
Уникальная технология компании способна производить высококачественный ПЭТ-гранулят путем фильтрации вторичного пластика.
«Так, например, сейчас по заказу крупной компании мы произвели узлы, предусматривающие систему параллельного ввода красителей и сырья. Купить такое оборудование в готовом виде невозможно, его можно только разработать», - отметил совладелец компании ООО НПК «ПОФ» Роман Рамалданов.
Реализация проекта позволит увеличить производственные мощности с 200 до тысячи тонн продукции в год, а количество рабочих мест на предприятии вырастет до 100. Перерабатывающие линии на производстве намерены запустить уже в 2026 году.
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