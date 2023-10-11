Подмосковная компания разработает оборудование для переработки вторичного пластика

11 октября 2023, 20:12
Фото: Ирина Моисеева
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Компания «ПОФ» запустила инженерно-конструкторское бюро, которое разработает оборудование для переработки вторичного пластика. Инвестиции в проект составят более миллиарда рублей, а на его реализацию отвели пять лет.

«В перспективе инвестор планирует построить завод, который будет не только производить оборудование для переработки вторичного пластика, но и перерабатывать отходы фильтрации в высококачественный ПЭТ-гранулят», - прокомментировала заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

Уникальная технология компании способна производить высококачественный ПЭТ-гранулят путем фильтрации вторичного пластика.

«Так, например, сейчас по заказу крупной компании мы произвели узлы, предусматривающие систему параллельного ввода красителей и сырья. Купить такое оборудование в готовом виде невозможно, его можно только разработать», - отметил совладелец компании ООО НПК «ПОФ» Роман Рамалданов.

Реализация проекта позволит увеличить производственные мощности с 200 до тысячи тонн продукции в год, а количество рабочих мест на предприятии вырастет до 100. Перерабатывающие линии на производстве намерены запустить уже в 2026 году.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что экономика Московской области на протяжении 10 лет показывала хорошие темпы роста.

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Инвестиции
«Одинцовский электромеханический завод» расширил производство в рамках импортозамещения
23 октября 2023, 13:45
Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области
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Успешное развитие импортозамещающей промышленности в Московской области позволило расширить производство комплектующих для металлообрабатывающих станков. Инвестиционный проект реализован на территории Одинцовского городского округа компанией «Одинцовский электромеханический завод».

Заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева рассказала, что объем инвестиций в реализацию импортозамещающего проекта в сфере металлообработки составил 40 миллионов рублей.

«За счет расширения производства на заводе было создано дополнительно 10 рабочих мест», - сообщила Екатерина Зиновьева В рамках расширения «Одинцовский электромеханический завод» сможет полностью обеспечить импортозамещение комплектующих для металлообрабатывающих станков.

Напомним, предприятие из Одинцово специализируется на производстве металлических изделий и конструкций. Завод оснащен всем необходимым современным оборудованием. «Одинцовский электромеханический завод» выпускает оборудование для фонтанов и бассейнов из нержавеющей стали, компенсаторы усадки для деревянного домостроения, детали подъемников для канатных дорог и многие другие виды продукции.

Ранее губернатор Андрей Воробьев познакомился с инновационными решениями более 100 компаний на выставке высоких технологий в Китае.

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Одинцово Импортозамещение
Фотофестиваль прошел в Центральном парке в Лобне
23 октября 2023, 13:44
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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Праздник «Территория фотоискусства» прошел в Лобне. Тематические квесты, выставки и мастер-классы провели в Центральном парке культуры и отдыха.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе. С помощью ресурса можно забронировать номер и спланировать маршрут выходного дня или отпуск.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Специалисты Центра детских и молодежных инициатив «Шанс» провели для юных жителей Лобни мастер-класс по созданию фоторамки из осенних листочков и квест «Мой любимый город». Все гости центрального парка смогли также поучаствовать в фотосессиях.

Фотофестиваль прошел во всех округах Подмосковья: в более чем в 60 парках. Гостей праздника ждали акции, квесты, выставки фотографий и фотоаппаратов. Мероприятия провели при поддержке регионального министерства культуры и туризма и Московской областной дирекции по развитию парков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе. С помощью ресурса можно забронировать номер и спланировать маршрут выходного дня или отпуск.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Специалисты Центра детских и молодежных инициатив «Шанс» провели для юных жителей Лобни мастер-класс по созданию фоторамки из осенних листочков и квест «Мой любимый город». Все гости центрального парка смогли также поучаствовать в фотосессиях.

Фотофестиваль прошел во всех округах Подмосковья: в более чем в 60 парках. Гостей праздника ждали акции, квесты, выставки фотографий и фотоаппаратов. Мероприятия провели при поддержке регионального министерства культуры и туризма и Московской областной дирекции по развитию парков.

Лобня Парки
Более 2,5 тысячи IT-специалистов получили льготную ипотеку в Подмосковье с начала года
23 октября 2023, 13:39
Unsplash
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Сотрудники подмосковных IT-компаний получили более 2,5 тысячи льготных кредитов на покупку жилья с начала года. Об этом рассказали в Мингосуправления региона.

«Наш регион вошел в тройку субъектов страны по числу выданных ипотек IT-специалистам. Такая федеральная мера поддержки введена Минцифры России и позволяет ценным сотрудникам быстрее приобрести собственное жилье по выгодной ипотечной ставке», - отметила вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.

Действие программы распространяется на специалистов до 50 лет. После оформления льготной ипотеки сотруднику нужно проработать в аккредитованной IT-компании минимум пять лет.

Подробные условия получения IT-ипотеки можно изучить на Едином портале госуслуг. Заявку на кредит можно подать до конца 2024 года.

Социальная ипотека доспутна в Подмосковье по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева и для молодых ученых. За время действия программы жилье смогли приобрести около 700 специалистов.

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Льготная ипотека Социальная ипотека
«Безнадежно устарели». Андрей Воробьев поручил очистить города Подмосковья от ларьков
23 октября 2023, 13:38
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Концепция современной торговли исключает устаревшие ларьки и павильоны, подчеркнул губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Там, где они еще остались, необходимо исправить ситуацию, сказал он на заседании областного правительства.

Вид города всегда складывается в том числе из деталей, поэтому в Подмосковье действуют различные программы, нацеленные на модернизацию во всех сферах.

Ремонт отделений «Почты России» , например, - одна из них.

Важно, чтобы помещения были светлыми, комфортными и уже с внедренными умными технологиями, сказал Андрей Воробьев.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

«Еще раз обращаю внимание на огромное количество ларьков и торговых павильонов, которые безнадежно устарели. И обращаю внимание на важность исправления ситуации в этой сфере», - отметил глава Подмосковья.

По его словам, необходимо усилить работу в этом направлении, поскольку оно напрямую влияет на облик городских округов.

Строительство Андрей Воробьев Торговля Ремонтные работы

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