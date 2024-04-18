Подмосковная компания расширит производство умных счетчиков

По его словам, компания уже 30 лет производит приборы учета тепла и воды и входит в пятерку топовых предприятий в этой области. Наряду с обычными счетчиками появилась и линейка инновационных - умных приборов.

«Эти счетчики электронные. Они позволяют передавать показания как по проводам, так и с использованием беспроводных технологий передачи данных. У нас есть инновационная разработка - это счетчик со встроенной сим-картой. Он может ежемесячно передавать показания за пользователя в течение шести лет», - рассказал Ходус.

Компания известна, прежде всего на рынке профессионального оборудования, но и на рынке бытовых приборов имеет долю.

«Если брать обычные счетчики воды, то на территории Московской области работает около восьми компаний, а в сфере инновационный приборов - всего два–три производителя, и мы среди них», - пояснил Ходус.

В 2014 году в компанию пришли первые разработчики, а в 2017 году появились инновационные счетчики. Именно тогда руководство компании задумалось о новой производственной площадке. Выбор пал на особую экономическую зону «Ступино квадрат».

«Для будущей площадки нам было очень важно, чтобы она находилась недалеко от Москвы, а также мы искали именно современную производственную площадку, поэтому мы выбрали „Ступино квадрат“, - добавил Ходус.

Став резидентом особой экономической зоны, компания получила несколько льгот.

«Это сниженный налог на прибыль. В первые восемь лет компания платит налоги по ставке 2% вместо 20% стандартных и следующие шесть лет 7%, налог на имущество и на землю - первые несколько лет работает нулевая ставка, а также нам предложили нулевую ставку по налогу на транспорт», - рассказал Ходус.

Сейчас в компании работает 100 человек, из них 60 на производственной территории «Ступино квадрат». Планы на будущее у подмосковных предпринимателей грандиозные - к 2025 году выйти на увеличение товарооборота в три раза, а также запустить линейку новых инновационных приборов учета тепла и воды.

«На текущий момент у нас введена в эксплуатацию первая очередь завода, в ближайшее время мы планируем расширение производства, а также парируем расширение линейки инновационных приборов учета. Мы планируем выйти полную производственную мощность в 2025 году», - заключил Ходус.

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