18 апреля 2024, 13:55

Подмосковная компания расширит производство умных счетчиков

Медиасток.рф
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В Подмосковье успешно производят инновационные приборы учета воды и тепла. Установив такой счетчик, можно на шесть лет забыть о ежемесячной передаче показателей. О том, какие еще новинки ждут потребителей и почему производители выбирают особую экономическую зону «Ступино Квадрат», 360 рассказал коммерческий директор компании «Декаст» Александр Ходус.

По его словам, компания уже 30 лет производит приборы учета тепла и воды и входит в пятерку топовых предприятий в этой области. Наряду с обычными счетчиками появилась и линейка инновационных - умных приборов.

«Эти счетчики электронные. Они позволяют передавать показания как по проводам, так и с использованием беспроводных технологий передачи данных. У нас есть инновационная разработка - это счетчик со встроенной сим-картой. Он может ежемесячно передавать показания за пользователя в течение шести лет», - рассказал Ходус.

Компания известна, прежде всего на рынке профессионального оборудования, но и на рынке бытовых приборов имеет долю.

«Если брать обычные счетчики воды, то на территории Московской области работает около восьми компаний, а в сфере инновационный приборов - всего два–три производителя, и мы среди них», - пояснил Ходус.

В 2014 году в компанию пришли первые разработчики, а в 2017 году появились инновационные счетчики. Именно тогда руководство компании задумалось о новой производственной площадке. Выбор пал на особую экономическую зону «Ступино квадрат».

«Для будущей площадки нам было очень важно, чтобы она находилась недалеко от Москвы, а также мы искали именно современную производственную площадку, поэтому мы выбрали „Ступино квадрат“, - добавил Ходус.

Став резидентом особой экономической зоны, компания получила несколько льгот.

«Это сниженный налог на прибыль. В первые восемь лет компания платит налоги по ставке 2% вместо 20% стандартных и следующие шесть лет 7%, налог на имущество и на землю - первые несколько лет работает нулевая ставка, а также нам предложили нулевую ставку по налогу на транспорт», - рассказал Ходус.

Сейчас в компании работает 100 человек, из них 60 на производственной территории «Ступино квадрат». Планы на будущее у подмосковных предпринимателей грандиозные - к 2025 году выйти на увеличение товарооборота в три раза, а также запустить линейку новых инновационных приборов учета тепла и воды.

«На текущий момент у нас введена в эксплуатацию первая очередь завода, в ближайшее время мы планируем расширение производства, а также парируем расширение линейки инновационных приборов учета. Мы планируем выйти полную производственную мощность в 2025 году», - заключил Ходус.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье свыше 19 тысяч спасателей и пожарных, ежедневно готовых прийти на помощь.

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Налоги Бизнес Заводы Ступино
18 апреля 2024, 14:27
Дом для жителей аварийного фонда построят в Шатуре к осени
Главгосстройнадзор МО
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Многоквартирный дом для переселенцев из аварийного жилья построят в 5-м микрорайоне в Шатуре в третьем квартале этого года. Там обустроят 132 квартиры.

Ход строительства дома проверили сотрудники подмосковного стройнадзора. В ведомстве рассказали, что в семиэтажное здание переедут 132 семьи.

Сейчас на объекте монтируют внутренние коммуникации и фасады, а также ведут отделку помещений. Готовность работ превысила 58%.

«Входы в подъезды выполнят без ступеней для организации безбарьерной среды. Внутренний двор сделают полузакрытым, придомовую территорию благоустроят, в том числе, установят детскую игровую площадку и сделают зону отдыха, а также обустроят плоскостную парковку для автовладельцев», - отметили в министерстве.

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Строительство Шатура
18 апреля 2024, 14:24
Акция по сбору макулатуры началась в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Экологическая акция по сбору макулатуры «С любовью к планете» стартовала в Химках. Вырученные деньги от сдачи вторсырья направят на закупку оборудования для бойцов специальной военной операции.

Принять участие в акции может любой желающий. Макулатуру принимают в общественной приемной партии «Единая Россия» по адресу: улица Кирова, дом № 19. Сбор пройдет до 10 мая.

Принести в пункт приема можно тетради, бумажные обрезки, журналы, газеты, книги, бумагу из принтеров (без скрепок), упаковки из картона, почтовые конверты (без пластика и наклеек), бумажную рекламную продукцию и картонные подстаканники.

Подробную информацию об акции можно уточнить по телефону 7 (999) 979-09-56 или лично в общественной приемной. Время работы: понедельник–пятница с 9:00 до 18:00.

«Хочу отметить, что в нашем городском округе регулярно проходят акции по раздельному сбору мусора и вторсырья. Также в Химках уже несколько лет успешно реализуется проект „Мегабак“, куда жители могут сдать не только макулатуру, но и крупногабаритный мусор, строительные отходы, старую мебель, бытовую технику и автомобильные шины», - рассказала муниципальный депутат городского округа Химки Надежда Смирнова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что 27 апреля в регионе пройдет акция «День добрых дел».

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Химки Общественные акции
18 апреля 2024, 14:17
Еще один детский сад построят в Красногорске к сентябрю
Министерство стройкомплекса Подмосковья
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Строительство детского сада продолжается в Красногосрке на улице Ильинский тупик. Учреждение планируют открыть к сентябрю этого года.

Как рассказали в подмосковном Минстрое, учреждение будет расчитано на 250 мест. Проект реализуют по госпрограмме за счет бюджетных средств.

«На площадке работают 86 рабочих и три единицы техники. Подрядчик приступил к устройству фасадных конструкций. Одновременно продолжаются электромонтажные работы, устройство системы вентиляции, кровельные работы. Рабочие приступили к устройству фасадных конструкций», - добавили в ведомстве.

Площадь трехэтажного здания превысит 3,8 тысячи квадратных метров. В здании обустроят кабинеты, залы для занятий музыкой и физкультурой. На территории разместят игровые и спортивные площадки.

Всего в этом году по госпрограмме построят 11 детских садов в шести округах.

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Красногорск Строительство Детские сады
18 апреля 2024, 14:15
Студенты Коломны победили на всероссийском научном конкурсе
Медиасток.рф
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Студенты факультета иностранных языков ГСГУ стали лауреатами всероссийского заочного конкурса исследовательских, изобретательских и творческих работ. Научные статьи талантливых ребят признали лучшими в направлении «Лингвистика».

Как рассказали в Министерстве образования Московской области, конкурс прошел в рамках национальной системы «Интеграция».

Победителям творческих соревнований Марии Вьялкиной, Дмитрию Воропай и Надежде Горловой в подготовке работ помогали их научные руководители: заведующая кафедрой германо-романских языков Наталья Хомутская и доцент кафедры лингвистики и межкультурной коммуникации Наталья Степанова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой программе поддержки учителей и преподавателей в Подмосковье.

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Коломна Работа Студенты конкурсы

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