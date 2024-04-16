Подмосковная компания расширит производство на «Земле за один рубль»

По словам генерального директора предприятия Павла Хардина, продукция завода после строительства нового комплекса будет поставляться не только в Подмосковье, но и по всей России, а также в страны СНГ.

Как рассказала заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, объем инвестиций в предприятие составит не менее 45 миллионов рублей.

«Приступить к строительству предприятия, на котором будут производить керамические изоляторы для гражданских объектов и промышленных предприятий, планируется во втором квартале следующего года. Запуск предприятия намечен на первый квартал 2027 года», - рассказала Зиновьева.

Особое внимание компания планирует уделить качеству продукции, поэтому тщательные проверки специалисты будут проводить на каждом производственном этапе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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