Подмосковная компания расширит производство импортозамещающей продукции
Компания «ОЛТЕКС С. А.» запустит импортозамещающее производство гигиенической продукции в Ленинском округе. Фонд развития промышленности одобрил компании льготный заем.
«Общий объем инвестиций в развитие производства компании „ОЛТЕКС С. А.“ составит около 450 миллионов рублей. В ФРП РФ инвестор сможет получить 277 миллионов рублей», - рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.
Реализация проекта создаст в округе десять рабочих мест. Предприятие будет изготавливать абсорбирующее белье для взрослых. На данный момент значительную часть продукции поставляют из-за рубежа. Производство запустят в Подмосковье в 2025 году.
Поддержка инвесторов - одна из ключевых задач , которую поставил правительству губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. В эфире телеканала «Россия 24» он перечислил меры, которые помогают региональному бизнесу сконцентрироваться на главном.
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