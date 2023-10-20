Подмосковная компания профинансировала строительство съезда с трассы М-4 «Дон»
Домодедовская компания «Мираторг» инвестирует в транспортную инфраструктуру. Предприятие профинансировала строительство съезда с трассы М-4 «Дон».
«Строительство съезда с трассы М-4 „Дон“, позволило снизить грузовой трафик на Каширском шоссе в районе села Ям. Компания вложила в разработку и экспертизу проекта транспортного съезда более 17 миллионов рублей», - рассказал курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.
Компания финансирует проекты, которые улучшают условия жизни населения, включая транспортную доступность. Кроме того, инвестиции в дороги позволяют расширить логистические возможности для транспортировки сельхозпродукции.
За три года при содействии «Мираторга» реконструировали более 120 километров дорог в Белгородской, Брянской, Калининградской и других областях.
Перед Подмосковьем стоит задача значительно повысить уровень культуры транспортного обслуживания , отметил губернатор Андрей Воробьев. Систему меняют поэтапно.
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